Himachal News: हिल स्टेशनों पर लोगों का लगा रेला, यूजर्स ने ली चुटकी, कहा- पहाड़ नहीं बुला रहे

बीते सप्ताह निजी एवं सरकारी कार्यालयों में तीन दिनों की छुट्टियों के दौरान मशहूर हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे हजारों लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए।

Himachal News: बीते सप्ताह निजी एवं सरकारी कार्यालयों में तीन दिनों की छुट्टियों के दौरान मशहूर हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे हजारों लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों की ओर जाने वाले लोगों की वजह से शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश और दूसरी जगहों पर भारी जाम लग गया।

सड़कों, शहरों में खचाखच भीड़

सोशल मीडिया पर लंबे ट्रैफिक जाम, भीड़-भाड़ वाली जगहों और खचाखच भरी सड़कों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में मनाली इलाके में अटल टनल के पास हजारों गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दीं। पोस्ट के मुताबिक, यह वीडियो शनिवार, 3 अक्टूबर को रिकॉर्ड किया गया था।

#WATCH | Manali, Himachal Pradesh: A huge crowd of tourists has flocked to Manali due to the long weekend. Traffic congestion is also being witnessed in the area. (02.10) https://t.co/nZfINsOwKK — ANI (@ANI) October 2, 2026

कारों में सोए पर्यटक

नैनीताल में भी हालात कुछ ऐसे ही थे, जहां एक वायरल वीडियो में यात्री भारी ट्रैफिक में फंसने के बाद अपनी कारों के अंदर और सड़क किनारे सोते हुए दिखाई दिए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ट्रेकिंग के लिए मशहूर जगह, त्रियुंड हिल पर भी असामान्य भीड़ देखी गई।

लंबी कतार में दिखे पर्यटक

भीड़ की वजह से लोगों के लिए अपनी ट्रेक जारी रखना मुश्किल हो रहा था। मसूरी में भी वीडियो में मशहूर मॉल रोड पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ दिखा। भीड़ सिर्फ हिल स्टेशनों तक ही सीमित नहीं थी। रणथंभौर नेशनल पार्क से भी कई सफारी जीप के ट्रैफिक में फंसे होने की तस्वीरें सामने आईं, जिससे मशहूर टूरिस्ट जगहों पर छुट्टियों की भीड़ के असर को लेकर चिंता बढ़ गई।

‘पहाड़ नहीं बुला रहे हैं’

ट्रैफिक के वायरल वीडियो पर यूजर्स ने रिएक्शन देते हुए लिखा, ‘पहाड़ नहीं बुला रहे हैं…’। कई यूजर्स ने पहाड़ों पर जाने के विचार पर ही सवाल उठाए, क्योंकि वहां जाकर भी उन्हें ट्रैफिक जाम में ही फंसना पड़ा। एक यूजर ने लिखा, “सब आ गए दिल्ली से? कोई रह तो नहीं गया?”