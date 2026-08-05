Punjab Weather : पंजाब में आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल

By
Harpreet Singh
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पंजाब में पिछले कई दिन से जारी बारिश के चलते जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं खरीफ की प्रमुख फसल धान के लिए भी यह फायदेमंद साबित हो रही है। आईएमडी ने पंजाब में आज और कल के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
Punjab Weather : पंजाब में आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल
Punjab Weather : पंजाब में आज और कल के लिए बारिश का येलो अलर्ट, जाने अपने जिले का हाल

बारिश के चलते आई तापमान में गिरावट, धान सहित सभी फसलों को हुआ लाभ

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। इसी के चलते पिछले कुछ दिन से प्रदेश के ज्यादात्तर जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने आज और कल के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जो बुलेटिन आया है उसके अनुसार पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है।

इसी के चलते 5 और 6 अगस्त के लिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले कुछ समय से जारी बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लुधियाना और पठानकोट में बुधवार सुबह हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 7 अगस्त से बारिश से राहत मिलने की संभावना है। इसके बाद केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।

पिछले 24 घंटे के दौरान इतनी बारिश हुई

पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 143 मिमी वर्षा पटियाला में हुई। श्री आनंदपुर साहिब में 58 मिमी, होशियारपुर के सालेरन में 53.5 मिमी, शहीद भगत सिंह नगर के बल्लोवाल सौंखड़ी में 43.3 मिमी और बरनाला में 38.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बठिंडा 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा।

चंडीगढ़ में मंगलवार को अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाम 5:30 बजे तक शहर में 16.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

सात अगस्त से मिलेगी बारिश से राहत

मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 अगस्त को पंजाब और चंडीगढ़ के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। 7 अगस्त से भारी बारिश का दौर कमजोर पड़ने लगेगा। वहीं, 8 से 10 अगस्त के बीच केवल छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश के चलते खरीफ की प्रमुख फसल धान को काफी लाभ मिला है। इसके साथ ही किसानों को भी सिंचाई की समस्या से कुछ राहत मिली है। ज्ञात रहे कि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और यह देश के अन्न भंडार में अहम योगदान अदा करता है।