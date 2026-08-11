युगांडा और केन्या में 3 पंजाबी युवकों का अपहरण, 70 हजार डॉलर की फिरौती मांगी, सांसद बोले- संपर्क में है सरकार

Uganda-Kenya Kidnapping News: युगांडा और केन्या में पंजाब के तीन युवकों के अपहरण का मामला सामने आया है। युवकों की रिहाई के बदले परिवारों से 70 हजार डॉलर की फिरौती मांगी गई है। मामला 4 अगस्त का बताया जा रहा है। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने परिवारों को मदद का भरोसा दिया है।

Punjabi Men Abducted in Uganda & Kenya: विदेश जाकर बेहतर भविष्य बनाने का सपना देख रहे पंजाब के कुछ युवाओं की जिंदगी मुसीबत में पड़ गई है। इटली में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कुछ युवकों को पंजाब से ले जाकर युगांडा और केन्या में छोड़ दिया गया। अब पंजाब के 3 युवाओं के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युगांडा और केन्या में युवाओं को किडनैप कर लिया गया है और रिहाई के बदले परिवार से 70 हजार डॉलर यानी करीब 67 लाख रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। परिजनों ने युवकों को वापस भारत लाने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया है। इस मामले को लेकर राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से संपर्क में होने की बात कही है।

4 अगस्त का बताया जा रहा मामला

जानकारी के अनुसार तीनों युवकों के अपहरण का यह मामला 4 अगस्त 2026 का बताया जा रहा है। युवकों को अगवा किए जाने के बाद उनके परिवारों से संपर्क कर बड़ी रकम की मांग की गई। परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता इस समय युवकों की सुरक्षित वापसी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे केंद्र सरकार के स्तर पर भी उठाया गया है। राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने इस मामले को उठाते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि युवकों की सुरक्षित वापसी के लिए वह केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। फिलहाल युवकों की लोकेशन और उनकी स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

सांसद ने माता-पिता से की अपील

सांसद संधू ने पंजाब के माता-पिता से विदेश जाने के नाम पर अवैध रास्तों और संदिग्ध ट्रैवल एजेंटों के झांसे में नहीं आने की अपील की है। उन्होंने ऐसे एजेंटों के खिलाफ सतर्क रहने और विदेश भेजने के नाम पर किए जाने वाले बड़े-बड़े दावों की पूरी जांच करने की बात कही। पंजाब से बड़ी संख्या में युवा रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश जाते हैं। ऐसे में विदेश जाने के दौरान गैरकानूनी रास्तों को अपनाना कई बार मुसीबत में डाल देता है।

पहले भी सामने आ चुका ऐसा मामला

विदेश जाने की कोशिश कर रहे पंजाब के युवकों के अपहरण से जुड़ा एक मामला पहले भी सामने आ चुका है। 2025 में पंजाब के तीन युवकों के ईरान में अपहरण किए जाने की खबर आई थी। उन्हें डंकी रूट के जरिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की कोशिश के दौरान अगवा किया गया था और बाद में सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। फिलहाल युगांडा और केन्या से जुड़े इस नए मामले में परिवारों की उम्मीदें केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय की कार्रवाई पर टिकी हैं। तीनों युवकों की सुरक्षित वापसी और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।