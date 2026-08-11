Delhi News: रेखा गुप्ता ने AAP विधायक को लताड़ा, कहा- महिलाएं सिग्नेचर के लिए आ रहीं, कपड़े पहनकर तो बैठो

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Amit Upadhyay
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Rekha Gupta Slams AAP MLA Over Viral Video: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में AAP विधायक अनिल झा के एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीडियो का जिक्र करते हुए विधायक के पहनावे पर सवाल उठाए और सही कपड़े पहनने की नसीहत दे डाली।
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में आम आदमी पार्टी के MLA अनिल झा पर जमकर निशाना साधा।

Delhi Assembly Row Over Viral Video: दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को एक वायरल वीडियो को लेकर सियासी माहौल गरमा गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किराड़ी से आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अनिल झा पर निशाना साधते हुए उनके पहनावे पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र महिलाएं विधायक के पास सिग्नेचर करवाने आ रही हैं और विधायक अमर्यादित कपड़ों में बैठे हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें AAP विधायक अनिल झा बनियान और शॉर्ट्स पहने कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे वहां आए लोगों के फॉर्म पर सिग्नेचर करते दिख रहे हैं। इस दौरान वहां कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल हुआ तो इसकी गूंज विधानसभा तक सुनाई दी।

CM रेखा गुप्ता ने साधा निशाना

विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला सम्मान की बात करने वाले लोग महिलाओं के सामने ऐसे कपड़ों में बैठे नजर आ रहे हैं। कम से कम पूरे कपड़े तो पहन लो। उन्होंने महिलाओं के दस्तावेजों पर सिग्नेचर करते समय सही पहनावे की नसीहत दी। मुख्यमंत्री ने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता इस तरह के व्यवहार पर सवाल उठा रही है। रेखा गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक पर आपत्तिजनक इशारे का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक मर्यादा और गरिमा का सर्वोच्च मंच है और सदन में किसी भी तरह के अमर्यादित व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विधायक ने आरोपों को नकारा

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले में उचित स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार और मर्यादित व्यवहार की उम्मीद की जाती है। वहीं, AAP विधायक अनिल झा वत्स ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने आपत्तिजनक इशारे करने के आरोप से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि अगर उनके पास इसका कोई वीडियो सबूत है तो उसे सामने रखा जाए। इस तरह वायरल वीडियो को लेकर दिल्ली की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने विधायक के व्यवहार और सदन की गरिमा का मुद्दा उठाया है, वहीं विधायक ने लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए सबूत पेश करने की मांग की है।