Punjab Crime News : आतंकी संगठन का दावा पुलिस चौकी में किया विस्फोट, पुलिस ने नहीं की आधिकारिक पुष्टि

पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला स्थित अर्बन स्टेट पुलिस चौकी में धमाका होने की जानकारी सामने आई है। इस वारदात के संबंध में पुलिस ने जहां किसी भी तरह की जानकारी देने से इंकार किया है। वहीं आंतकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है।

गुरदासपुर जिले के बटाला अर्बन स्टेट पुलिस चौकी में बीती देर रात धमाके ही है सूचना

Punjab Crime News (आज समाज), गुरदासपुर : पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला स्थित अर्बन स्टेट पुलिस चौकी में बीती देर रात एक धमाका होने की बात कही गई थी। हालांकि चौकी पुलिस ने इस तरह के किसी भी धमाके की सूचना होने से इंकार किया और किसी भी अधिकारी की तरफ से धमाके की पुष्टि नहीं की गई। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जोकि ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ (बीकेआई) के नाम से जारी की गई है।

इस पोस्ट में इस पोस्ट में एक ग्रेनेड की तस्वीर दिखाई गई है और दावा किया गया है कि संगठन ने अर्बन स्टेट पुलिस चौकी पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है। फिलहाल, इस वायरल पोस्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

शुक्रवार को पकडेÞ थे केएलएफ के चार सदस्य

पंजाब में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर से अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अजनाला एरिया से खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। प्राथमिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि उपरोक्त आतंकी स्वतंत्रता दिवस के आसपास पंजाब में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। शुक्रवार सुबह अजनाला इलाके में पुलिस ने सूचना मिलने पर चारों को गिरफ्तार किया था।

जांच में चारों का एएसआई जोगा सिंह हत्याकांड और आर्मी क्षेत्र खासा के बाहर हुए धमाके से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ पाया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमदास निवासी करणबीर सिंह, मनदीप सिंह, सुखदीप सिंह और प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

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