Punjab Congress : नहीं संभल रहे पंजाब कांग्रेस के हालात, चन्नी के बगावती सुर, पार्टी के संस्पेंड नेता से की मुलाकात

By
Harpreet Singh
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पंजाब के पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी लगातार बगावती सुर में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वे पार्टी प्रदेशाध्यक्ष पद के हासिल करने के लिए अड़े हुए हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस के बगावती नेताओं का नेतृत्व भी कर रहे हैं। जिससे हाईकमान की टेंशन लगातार बढ़ रही है।
Punjab Congress : नहीं संभल रहे पंजाब कांग्रेस के हालात, चन्नी के बगावती सुर, पार्टी के संस्पेंड नेता के की मुलाकात
Punjab Congress : नहीं संभल रहे पंजाब कांग्रेस के हालात, चन्नी के बगावती सुर, पार्टी के संस्पेंड नेता के की मुलाकात

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में खुलकर सामने आ रहा बिखराव

Punjab Congress (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वैसे-वैसे ही पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां हाईकमान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से मुक्त करने को तैयार नहीं है। तो वहीं पूर्व सीएम और पंजाब के सीनियर कांग्रेसी नेता चरणजीत सिंह चन्नी किसी भी तहर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी हासिल करने की कोशिश में है। हालात यह हैं कि पार्टी हाईकमान के लगातार दखल के बाद भी यह मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा।

इसी बीच चन्नी ने एक और बगावती सुर दिखाते हुए पार्टी द्वारा सस्पेंड किए गए पूर्व विधायक मदन लाल जलालपुर के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस कदम को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के लिए एक सीधे सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। यह मुलाकात मदन लाल द्वारा वडिंग पर सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाने के कुछ ही घंटों बाद हुई। उन्होंने कहा था कि पार्टी के कामकाज को लेकर चिंताएं उठाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

मेरी लड़ाई पंजाब के मुद्दों के बारे में है : चन्नी

इस सब पर पूछे जाने के बाद पूर्व सीएम चन्नी ने कहा कि यह लड़ाई किसी पद या पार्टी की अध्यक्षता के लिए नहीं है। यह पंजाब के मुद्दों के बारे में है। नेतृत्व को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। हमारी असली लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है, जो दिल्ली से आकर पंजाब पर राज करना चाहते हैं। चन्नी की इन बातों को आम आदमी पार्टी सरकार पर हमले और कांग्रेस के अंदर असंतोष के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

पंजाब में कमजोर हो रही कांग्रेस

पार्टी से सस्पेंड किए गए मदन लाल जलालपुर ने आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने संगठन को एकजुट करने की जरूरत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने केसी वेणुगोपाल या भूपेश बघेल के बारे में कभी भी कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहे। वे दोनों सम्मानित नेता हैं। मैंने बस इतना कहा था कि जब से राजा वडिंग को स्टेट चीफ के तौर पर दोबारा नियुक्त किया गया है, पंजाब में कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। मेरे खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई? मुझे तो कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया।