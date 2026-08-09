मां के गुस्से से नाराज होकर एक किशोर अपना घर छोड़कर 2,300 किलोमीटर की दूरी तय करके पंजाब की राजधानी अमृतसर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर जब रेलवे पुलिस को उस किशोर पर शक हुआ, तो उससे पूछताछ की।

Punjab News: मां के गुस्से से नाराज होकर एक किशोर अपना घर छोड़कर 2,300 किलोमीटर की दूरी तय करके पंजाब की राजधानी अमृतसर पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर रविवार को जब रेलवे पुलिस को उस किशोर पर शक हुआ, तो उससे पूछताछ की। इसके बाद पता चला कि वह मां के गुस्से करने से नाराज होकर अपना घर छोड़कर अमृतसर पहुंच गया। रेलवे पुलिस ने बच्चे को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया।

पुलिस को हुआ शक

15 वर्षीय किशोर भूख से बेहाल स्टेशन पर भटक रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह कई दिनों से भूखा था। भूख मिटाने के लिए वह स्टेशन पर नल से कई दिनों से पानी पीकर रह रहा था। स्टेशन पर मौजूद वाटर कूलर का पानी पीने के दौरान रेलवे पुलिस की नजर उस पर पड़ी।

कई दिनों से था भूखा

इसके बाद पुलिस उसे रेलवे थाने ले गई और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान किशोर ने बताया कि वह आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। वह कई दिनों से भूखा है और अपनी मां के डांटने से नाराज होकर अपना घर छोड़कर भागकर वहां आ पहुंचा है। इसके बाद पुलिस ने उसके खाने-पीने का इंतजाम किया और उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया।