Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सुंदरनगर में एक महिला ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति उसके घर में जबरन घुसा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने महिला के पति को जान से मारने की धमकी दी और घर से पांच लाख रुपये के जेवर भी ले भागा।
पुलिस ने दर्ज की शिकायत
महिला की शिकायत पर पुलिस थाना सुंदरनगर में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाने के साथ मामले की फोरेंसिक जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, महिला ने शनिवार को थाने में शिकायत दी। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि 3 और 4 अगस्त की आधी रात को जीवन नामक व्यक्ति उसके घर के कमरे में जबरदस्ती घुसा। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पांच लाख के जेवर भी ले भागा
पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वारदात के बाद आरोपी उसकी अलमारी से करीब पांच तोले सोने के जेवर चोरी कर ले गया। शिकायत के अनुसार इन आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब पांच लाख रुपये है।
पति को मारने की धमकी
महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी की ओर से उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इसके अलावा महिला ने अपनी जेठानी सोमावती पर भी उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। महिला का मेडिकल करवाया गया है और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच की जा रही है।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने बताया कि मामला गंभीर है और पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है तथा आरोपी को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।