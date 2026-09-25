Ludhiana News: लुधियाना में बेकाबू कार ने 6 वाहनों को मारी टक्कर, बाइक सवार हवा में उछला, आरोप- नशे में था ड्राइवर

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Amit Upadhyay
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Ludhiana Road Accident: पंजाब के लुधियाना में बहादुरके रोड पर तेज रफ्तार कार ने छह वाहनों को टक्कर मार दी। CCTV में कैद हादसे में बाइक सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरा, जबकि एक ई-रिक्शा पलट गया। दुर्घटना में पांच लोग घायल हुए हैं और पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है।
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लुधियाना में एक तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी।

Ludhiana Car Accident News: पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार ने बहादुरके रोड पर एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे की पूरी घटना सड़क किनारे लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक सवार कई फीट दूर जाकर सड़क पर गिरा, जबकि एक ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में पांच लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद सलेम टाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

हवा में उछला बाइक सवार

हादसा गुरुवार शाम करीब 4:35 बजे बहादुरके रोड पर हुआ। CCTV फुटेज में सड़क पर सामान्य यातायात दिखाई देता है। इसी दौरान एक टाटा टियागो ईवी तेज रफ्तार में आती है और सबसे पहले एक मोटरसाइकिल और साइकिल को टक्कर मारती है। टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार हवा में उछल गया और सड़क पर गिरने से पहले कई बार पलटा। वह करीब 30 फीट दूर जाकर सड़क पर गिरा। कार इसके बाद भी नहीं रुकी और आगे बढ़ते हुए दो ई-रिक्शा और एक एक्टिवा स्कूटर से टकरा गई। टक्कर के कारण एक ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया।

घायल लोग अस्पताल में भर्ती

हादसे में कुल पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक ई-रिक्शा चालक जतिंदर पाल सिंह भी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जतिंदर पाल सिंह ने दावा किया कि कार की रफ्तार करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चालक नशे की हालत में था। हादसे का CCTV वीडियो सामने आने के बाद दुर्घटना की भयावहता साफ हुई। फुटेज में दिखाई देता है कि कार पहले बाइक और साइकिल को टक्कर मारती है और इसके बाद लगातार आगे बढ़ते हुए अन्य वाहनों से भिड़ जाती है। इस घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं।