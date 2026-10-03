Punjab News: अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी

Mad Sandhu Killed in Amritsar: अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से दो खोल बरामद किए गए हैं और जांच के लिए टीम गठित की गई है।

Mad Sandhu Shot Dead in Amritsar: पंजाब के अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद मैड संधू को गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बाद सामने आए एक वीडियो में मैड संधू सड़क पर घायल अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग उन्हें उठाकर ले जाते हुए भी नजर आते हैं। मौके पर गोली के खोल मिलने की बात भी सामने आई है।

शाम 5 बजे पोस्ट की आखिरी रील

मैड संधू ने घटना से कुछ घंटे पहले शनिवार शाम करीब 5 बजे इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी। वह सोशल मीडिया पर सक्रिय थे और मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करते थे। वह पंजाब से जुड़े कंटेंट और मेकअप इवेंट से संबंधित पोस्ट शेयर करते रहे थे। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल से दो खोल बरामद किए गए हैं। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित किए जाने की बात कही गई है। हालांकि हमले में कितने लोग शामिल थे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

3 महीने पहले हुआ था विवाद

मैड संधू का करीब तीन महीने पहले एक निहंग जत्थेदार मनप्रीत सिंह खालसा के साथ विवाद होने की बात भी सामने आई है। यह विवाद उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों, पहनावे और कुछ पुरानी वीडियो को लेकर था। उस दौरान निहंग पक्ष की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री से दूर रहने की बात कही गई थी, जिसे पंजाब की संस्कृति और युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताया गया था। विवाद के बाद मैड संधू ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से दूरी बना ली है और ऐसी सामग्री दोबारा शेयर नहीं की जानी चाहिए।

हत्या की वजह अभी साफ नहीं

पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की पहचान, हत्या का मकसद और वारदात में इस्तेमाल हथियार से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है। यह घटना अमृतसर में हाल की कुछ अन्य गोलीबारी की घटनाओं के बीच सामने आई है। सितंबर में ड्यूटी पर तैनात पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने CCTV और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की थी।