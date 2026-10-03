UP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 41 हजार युवाओं का हुआ चयन

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Amit Upadhyay
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UP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 41,424 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बोर्ड ने चयनित उम्मीदवारों की जिलेवार सूची भी जारी की है, जिसे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
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यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

UP Home Guard Bharti Result Declared: उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने शनिवार को होमगार्ड भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 41,424 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। चयनित उम्मीदवारों की जिलेवार सूची भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी।

41 हजार पदों पर हुई थी भर्ती

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2025 में शुरू हुई थी। भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद चयन प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद सफल उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरणों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद 1,07,221 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। DV और PST के बाद पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में शामिल किया गया। PET का आयोजन 15 से 26 सितंबर 2026 के बीच किया गया था।

41,424 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन

भर्ती प्रक्रिया के सभी प्रमुख चरण पूरे होने के बाद बोर्ड ने अब अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। कुल 41,424 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इनमें अलग-अलग जिलों और श्रेणियों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। 50 जिलों में अनुसूचित जाति श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध 439 SC उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है। वहीं, अंतिम परिणाम में 8,290 महिला उम्मीदवारों के सफल होने की जानकारी सामने आई है।

25 लाख युवाओं ने किया था आवेदन

इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला था। होमगार्ड भर्ती में 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे में 41,424 पदों के लिए हुई इस भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा रही। लिखित परीक्षा के बाद चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों को आगे बढ़ाया गया और अब फाइनल रिजल्ट के साथ चयन प्रक्रिया महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गई है।

ऐसे चेक करें होमगार्ड रिजल्ट

सबसे पहले UPPRPB की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जाएं।
होमगार्ड भर्ती से संबंधित Final Result लिंक पर क्लिक करें।
मांगी गई जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि, दर्ज करें।
सबमिट करने के बाद अपना रिजल्ट देखें।