ITBP DIG Death: यूपी में स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई, आईटीबीपी के डीआईजी और ड्राइवर की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि धमाके जैसी आवाज हुई। कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो के साइड वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

पंजाब के रोपड़ के रहने वाले थे डीआईजी परमिंदर सिंह, मसूरी से ट्रेनिंग करके अंबाला जा रहे थे

ITBP DIG Death, (आज समाज), सहारनपुर: यूपी के सहारनपुर में आज सुबह एक सड़क हादसे में आईटीबीपी के डीआईजी की और उनके ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि डीआईजी के गनर घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीआईजी परमिंदर सिंह (48) मूलरूप से पंजाब के रोपड़ के रहने वाले थे। वह उत्तराखंड के मसूरी में ट्रेनिंग खत्म कर हरियाणा के अंबाला जा रहे थे।

कार उनका ड्राइवर रवि शंकर (35) चला रहा था। गाड़ी में उनका गनर जयराम भी था। सुबह करीब 10:30 बजे देहरादून-पंचकूला नेशनल हाईवे पर सरसावा के पास उनकी स्कॉर्पियो कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और उछलकर दूसरी लेन में चली गई। इस दौरान सामने से आ रही स्विफ्ट कार से उसकी भिड़ंत हो गई।

सरसावा थाना क्षेत्र के झबीरन कट के पास हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि धमाके जैसी आवाज हुई। कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। स्कॉर्पियो के साइड वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सभी गाड़ियों में ही फंस गए। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।

जहां डॉक्टरों ने डीआईजी और उनके ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, जयराम की हालत गंभीर बनी हुई है। स्विफ्ट कार सवार 3 लोग भी घायल हैं। हादसा जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर सरसावा थाना क्षेत्र के झबीरन कट के पास हुआ।

श्रीनगर में तैनात थे डीआईजी

डीएम अरविंद चौहान ने बताया कि डीआईजी मूल रूप से पंजाब के रोपड़ (रूपनगर) के रहने वाले थे। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में तैनात थे। वह मसूरी से ट्रेनिंग पूरी कर किसी काम से अंबाला जा रहे थे।

हादसे में डीआईजी के गनर को भी गंभीर चोटें आई हैं। स्विफ्ट कार सवार 3 लोगों का पिलखनी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है।

हरियाणा के करनाल रहने वाले हैं स्विफ्ट कार सवार

घायल गनर जयराम (36) पटियाला का रहने वाला है। उसका इलाज चल रहा है। स्विफ्ट कार में तीन लोग गुरूनानक सिंह (49), देवेन्द्र कौर (55), गुरुनाम सिंह (55) सवार थे। तीनों घायल है। महिला देवेन्द्र कौर की हालत गंभीर है। ये लोग हरियाणा के करनाल रहने वाले हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।

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