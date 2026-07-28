Punjab Breaking News : अमृतसर से अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों पर पहुंचना हुआ आसान, सरकार ने कर दी यह व्यवस्था

अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया ने 'ईजी कनेक्ट' सेवा शुरू कर दी। नई व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्री अमृतसर एयरपोर्ट पर ही अपने अंतिम गंतव्य तक के लिए चेक-इन और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

एयर इंडिया ने शुरू की ईजी कनेक्ट सेवा, यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा

Punjab Breaking News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब सहित उत्तर भारत से उन यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा जो अमृतसर से दिल्ली के रास्ते अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों की उड़ान भरते हैं। दरअसल अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया ने ‘ईजी कनेक्ट’ सेवा शुरू कर दी। यह सेवा केंद्र सरकार के हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत शुरू की गई है।

इसके तहत अमृतसर से दिल्ली के रास्ते उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, आॅस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया समेत 27 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रियों को आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे पंजाब का वैश्विक संपर्क मजबूत होगा और पर्यटन, व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। इस विशेष सेवा के शुरू होने से अमृतसर में हब-एंड-स्पोक मॉडल का विस्तार देश के विभिन्न हिस्सों को विश्वस्तरीय हवाई संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

नई व्यवस्था से इस तरह मिलेगा लाभ

नई व्यवस्था के तहत अंतरराष्ट्रीय यात्री अमृतसर एयरपोर्ट पर ही अपने अंतिम गंतव्य तक के लिए चेक-इन और इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके बाद दिल्ली में उन्हें दोबारा बैगेज चेक-इन कराने या टर्मिनल बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यात्री सीधे अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट यात्री के रूप में अपनी आगे की उड़ान पकड़ सकेंगे।

एयर इंडिया अमृतसर से दिल्ली के लिए रोजाना दो उड़ानें संचालित करेगी। पहली उड़ान एआई-1113 सुबह 9:10 बजे अमृतसर से रवाना होकर 10:40 बजे दिल्ली पहुंचेगी, जबकि दूसरी उड़ान एआई-1115 रात 10 बजे रवाना होकर 11:20 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इन उड़ानों के जरिए दिल्ली पहुंचने के चार घंटे के भीतर 27 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए कनेक्टिंग उड़ानें उपलब्ध होंगी।

लंबी ट्रांजिट प्रक्रिया से मिलेगी राहत

एयर इंडिया के गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस एवं कॉपोर्रेट अफेयर्स के ग्रुप हेड पी. बालाजी ने कहा कि पंजाब के बड़ी संख्या में लोग अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और आॅस्ट्रेलिया सहित कई देशों में रहते हैं। नई व्यवस्था से यात्रियों को विदेशी हवाई अड्डों पर बार-बार औपचारिकताएं पूरी करने और लंबी ट्रांजिट प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें : Punjab Crime News : पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर की करंट से मौत