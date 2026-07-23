Punjab Floods : हिमाचल में बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा, बस इतनी दूर है पंजाब से खतरा

हिमाचल में हो रही भारी बारिश से जहां वहां का जीवन अस्त-व्यस्त है वहीं यह बारिश पंजाब की चिंता भी बढ़ा रही है। हिमाचल में हो रही बारिश से पंजाब के दोनों प्रमुख बांधों भाखड़ा बांध व पोंग बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जोकि पंजाब के लिए खतरा बन सकता है।

साल 2025 में भी दोनों प्रमुख बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब में आई थी चार दशक की सबसे भयानक बाढ़

Punjab Floods (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी तक प्रदेश में ऐसी खतरनाक बारिश नहीं हुई है कि किसी जिले में बाढ़ का खतरा बना हो। लेकिन एक दूसरा खतरा पंजाब की तरफ आने वाले दिनो में जरूर बढ़ सकता है। वह है पंजाब के ऊपर बने दोनो प्रमुख बांध जिनका नाम है भाखड़ा बांध व पोंग बांध। इन दोनों बांधों में हिमाचल से बारिश का पानी लगातार आ रहा है।

इसी के चलते इनका जलस्तर बढ़ रहा है। हांलाकि अभी यह खतरे के निशान से नीचे है लेकिन फिर भी पंजाब सरकार इसपर पूरी नजर रखे हुए है। हिमाचल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रहीं हैं। आने वाले दिनों में भी हिमाचल में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसी के चलते आने वाले दिनों में यह खतरा पंजाब की तरफ बढ़ सकता है।

वर्तमान में यह है बांधों में पानी की स्थिति

बारिश के कारण पंजाब के दोनों प्रमुख बांधों में जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि, दोनों बांध अभी भी खतरे के निशान से नीचे हैं, इसलिए फिलहाल चिंता की कोई स्थिति नहीं है। भाखड़ा बांध का जलस्तर 1588.36 फीट दर्ज किया गया है, जबकि इसका डेंजर लेवल 1680 फीट है। यानी जलस्तर अभी खतरे के निशान से करीब 92 फीट नीचे है। बांध में 46,585 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है, जबकि 24,474 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे जल भंडारण बढ़ रहा है।

पोंग बांध का जलस्तर 1325.78 फीट है, जबकि इसका डेंजर लेवल 1390 फीट निर्धारित है। यह भी खतरे के निशान से करीब 64 फीट नीचे है। बांध में 50,809 क्यूसेक पानी आ रहा है और 8,148 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण यहां भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों बांधों में पानी की आवक निकासी से अधिक होने के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति में किसी तरह के तत्काल खतरे की आशंका नहीं है।

पंजाब में आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

पंजाब में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। यही कारण है कि लभगभ पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने प्रदेश में अगले दो दिन बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जताई है। चंडीगढ़ और पंजाब के 23 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली के कुछ इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक व बिजली गिरने की आशंका है। वहीं, अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

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