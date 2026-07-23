Uttarakhand Paper Leak: नीट विवाद थमा नहीं, अब यहां पेपर हो गया लीक ! परीक्षा से पहले WhatsApp पर हुआ शेयर

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Amit Upadhyay
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Paper Leak in Uttarakhand University: उत्तराखंड की वीर माधो सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक का मामला सामने आया है। परीक्षा से पहले ही स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस भेज दिए गए। घटना के बाद यूनिवर्सिटी की 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। जांच में सहायक प्रोफेसर पर प्रश्नपत्र शेयर करने का आरोप लगा है। यूनिवर्सिटी ने अगस्त में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है।
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उत्तराखंड की वीर माधो सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट के पेपर लीक हो गए।

Uttarakhand University Paper Leak News: दिल्ली में इस वक्त नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। इसी बीच अब उत्तराखंड में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (UTU) में सम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत मिली। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने जांच कर 2 सब्जेक्ट की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। जांच में एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें 7 साल तक परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब देशभर में NEET पेपर लीक को लेकर छात्रों और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

क्या है उत्तराखंड पेपर लीक मामला?

यह मामला सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षाओं से जुड़ा है। UTU को मैकेनिकल लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट के पेपर को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इसके साथ ही संबंधित संस्थान शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू की। जांच के दौरान सामने आया कि इस विषय का प्रश्नपत्र तैयार करने वाले बाहरी प्रश्नपत्र निर्माता और सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने परीक्षा से पहले प्रश्न छात्रों के आंतरिक पोर्टल और व्हाट्सएप के जरिए शेयर किए थे।

जांच में 2 विषयों के पेपर लीक का चला पता

विश्वविद्यालय की जांच समिति ने मामले को परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता और नियमों का गंभीर उल्लंघन माना। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इसी शिक्षक द्वारा तैयार किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषय का प्रश्नपत्र भी लीक हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय ने दोनों विषयों की पहले आयोजित परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला लिया। विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों के हित और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।UTU के परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीके पटेल के अनुसार, रद्द की गई दोनों परीक्षाओं का आयोजन अगस्त के तीसरे सप्ताह में कराया जाएगा। परीक्षा की नई तारीख और केंद्रों की जानकारी विश्वविद्यालय की ओर से अलग से जारी की जाएगी।

आरोपी प्रोफेसर भी लिया गया एक्शन

प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग करने के मामले में विश्वविद्यालय ने सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्हें अगले सात वर्षों तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा से जुड़े कार्यों में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भी भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क रहने और परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने की चेतावनी दी गई है। UTU ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए परीक्षाएं रद्द कर दोबारा आयोजन का फैसला लिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है।