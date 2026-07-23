Jana Nayagan X Review: विजय की आखिरी फिल्म ने मचाया धमाका! ‘जन नायकन’ देख आ गया लोगों का ‘X’ पर रिव्यू

Jana Nayagan X Review: लंबे इंतजार के बाद विजय थलापति की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (jananayagan review) सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. X पर शुरुआती रिव्यू सामने आ रहे हैं, जहां लोग फिल्म के एक्शन, इमोशन और विजय की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं.

Jana Nayagan X Review: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय थलापति की मचअवेटेड फिल्म ‘जन नायकन'(jananayagan) आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म विजय की एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, इसलिए फैंस के बीच इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. रिलीज के पहले ही दिन कई जगह थिएटर्स के बाहर जश्न जैसा माहौल नजर आया, वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दर्शकों ने फिल्म को लेकर अपने शुरुआती रिव्यू भी शेयर करने शुरू कर दिए हैं.

जन नायकन को लेकर X पर आए शुरुआती रिव्यू (jananayagan review)

विजय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह के पहले शो से पहले ही दक्षिण भारत के कई सिनेमाघरों के बाहर फैंस की लंबी कतारें देखने को मिलीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दर्शक सीटियां बजाते, डांस करते और विजय की एंट्री पर जोरदार तालियां बजाते नजर आ रहे हैं. कई जगहों पर थिएटर के बाहर पटाखे फोड़े गए और फैंस ने फिल्म की रिलीज को उत्सव की तरह सेलिब्रेट किया.

एक X यूजर ने लिखा, ‘फिल्म का पहला हाफ काफी दमदार है. पूरी कहानी विजय के इर्द-गिर्द घूमती है. एक्शन और इमोशनल सीन्स का संतुलन शानदार है, जबकि बॉबी देओल ने भी अपनी मौजूदगी से प्रभावित किया है.’

वहीं एक अन्य यूजर का कहना है, ‘पहला हाफ अच्छा है और कहानी दिलचस्प लग रही है. हालांकि, कुछ जगहों पर वीएफएक्स उम्मीद के मुताबिक प्रभावशाली नहीं लगे.’

एक और दर्शक ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि ‘जन नायकन वही बड़े पैमाने का मनोरंजन देती है, जिसकी उम्मीद विजय की आखिरी फिल्म से की जा रही थी.’

फिलहाल सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मिली-जुली लेकिन सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों का ये उत्साह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना असर दिखाता है.

सात महीने की देरी के बाद हुई रिलीज (Jananayagan Release Date)

‘जन नायकन’ की रिलीज को लेकर लोगों को करीब सात महीने तक इंतजार करना पड़ा. फिल्म पहले 9 जनवरी को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड से जुड़े कुछ मामलों के चलते इसकी रिलीज टाल दी गई. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अब आखिरकार फिल्म बड़े पर्दे पर पहुंच चुकी है.