Haryana News: पंजाब में कौमी इंसाफ मोर्चा अपनी मांगों को लेकर शनिवार को राज्यपाल के आवास की तरफ कूच कर रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। मोर्चा जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई और जगतार सिंह हवारा को पैरोल देने की मांग कर रहा है।
कई नेता हिरासत में
चंडीगढ़ की ओर बढ़ने के क्रम में कई सिख नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की सूचना है। शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान को भी चंडीगढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर है। हालांकि, पुलिस या प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि वह राज्यपाल आवास के नजदीक पहुंच गए थे।
कई रास्तों को किया गया बंद
मांगों के समर्थन में मोर्चे के सदस्यों के चंडीगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने मोहाली से चंडीगढ़ जाने वाले अधिकतर प्रमुख रास्तों पर आवाजाही बंद कर दी है। मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बै
इस बार पुलिस ज्यादा सतर्क
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर 29 जुलाई को ‘वारिस पंजाब दे’ के प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद के बाद पुलिस इस बार ज्यादा सतर्क है। प्रदर्शनकारियों के चंडीगढ़ की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए शहर में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है। पुलिस की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
इन कैदियों की रिहाई की मांग
प्रदर्शनकारी जिन सिख कैदियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, उनमें जगतार सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजोआना, जगतार सिंह तारा, परमजीत सिंह भ्योरा, देविंदरपाल सिंह भुल्लर, गुरदीप सिंह खेड़ा, लखविंदर सिंह लक्खा, गुरमीत सिंह और शमशेर सिंह के नाम शामिल हैं। इनमें से अधिकतर आतंकवाद और हत्या जैसे संगीन मामलों में लंबे समय से जेलों में बंद हैं. प्रदर्शन कर रहे संगठनों का कहना है कि ये सभी अपनी तय सजा पूरी कर चुके हैं, इसलिए इन्हें रिहा कर देना चाहिए।