Punjab Weather Today 4 August 2026: पंजाब में आज बरसेंगे बादल, कल से बदल जाएगा मौसम का मिजाज, जानें हाल

Punjab Weather Today 4 August 2026 | Aaj Ka Punjab Ka Mausam: पंजाब में मंगलवार को 9 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 5 अगस्त के बाद मौसम सामान्य रहने की संभावना है. अच्छी बारिश नहीं होने पर उमस और गर्मी फिर बढ़ सकती है.

Punjab Weather Today 4 August 2026 | Aaj Ka Punjab Ka Mausam: पंजाब में मानसून का असर फिलहाल एक दिन और बना रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए राज्य के नौ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. हालांकि इसके बाद मौसम में राहत के संकेत हैं और बुधवार से किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट नहीं रहेगा. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो बढ़ती नमी के कारण लोगों को फिर से उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, मोहाली, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और बठिंडा में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है.

5 अगस्त के बाद सामान्य रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5, 6 और 7 अगस्त के दौरान पूरे पंजाब में किसी भी जिले के लिए मौसम संबंधी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. इस अवधि में मौसम सामान्य रहने की संभावना है. हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस दौरान व्यापक स्तर पर बारिश नहीं होती है तो नमी बढ़ने से उमस लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है.

फरीदकोट सबसे गर्म

सोमवार को हुई बारिश के कारण राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद कई जिलों में गर्मी का असर बना रहा. सबसे अधिक अधिकतम तापमान फरीदकोट में 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

इसके अलावा बठिंडा में 39.4 डिग्री, फाजिल्का में 37.6 डिग्री, फिरोजपुर में 36.2 डिग्री, बरनाला में 35.9 डिग्री, पटियाला में 35.3 डिग्री, संगरूर में 35.2 डिग्री, अमृतसर में 34.9 डिग्री, लुधियाना में 34.8 डिग्री, चंडीगढ़ में 34.7 डिग्री, मोहाली में 34.2 डिग्री, कपूरथला में 34.1 डिग्री, जालंधर में 34.0 डिग्री, पठानकोट में 33.4 डिग्री, रूपनगर में 32.7 डिग्री और श्री आनंदपुर साहिब में 30.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज

सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई. सबसे अधिक 35.0 मिलीमीटर वर्षा पठानकोट में रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा अमृतसर में 32.2 मिलीमीटर, पठानकोट वायुसेना केंद्र में 31.0 मिलीमीटर, भाखड़ा बांध क्षेत्र में 24.5 मिलीमीटर, होशियारपुर के सलेरन क्षेत्र में 24.0 मिलीमीटर, कपूरथला में 23.5 मिलीमीटर, श्री आनंदपुर साहिब में 20.5 मिलीमीटर, लुधियाना में 16.0 मिलीमीटर और बठिंडा में 5.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

वहीं चंडीगढ़ और बरनाला में केवल हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, जालंधर, मोगा, संगरूर और मोहाली समेत कई जिलों में बारिश दर्ज नहीं की गई.