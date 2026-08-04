Rekha Old Movies: 70-80 के दशक की ये 7 फिल्में बनीं रेखा की पहचान, हर रोल ने जीता दिल, देखें लिस्ट

Rekha Old Movies: रेखा की इन 7 फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल एक्ट्रेस में शामिल कर दिया. दमदार एक्टिंग, यादगार किरदार और शानदार कहानी वाली ये सुपरहिट फिल्में आज भी ओटीटी पर देखी जा सकती हैं.

Rekha Old Movies: हिंदी सिनेमा में जब भी शानदार अदाकारी और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस की बात होती है, तो रेखा का नाम सबसे पहले लिया जाता है. उन्होंने अपने लंबे फिल्मी सफर में रोमांस, ड्रामा, इमोशन और महिला प्रधान किरदारों को जिस खूबसूरती से पर्दे पर उतारा, वो आज भी लोगों के लिए मिसाल है. उनकी कई फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस में भी शामिल कर दिया. खास बात ये है कि रेखा की ये यादगार फिल्में आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखी जा सकती हैं.

इन 7 फिल्मों ने रेखा के करियर को दी नई ऊंचाई

मांग भरो सजना (1980) – रेखा, जितेंद्र और मौसमी चटर्जी अभिनीत ये फिल्म एक भावनात्मक लव ट्रायंगल पर आधारित है. कहानी में प्यार, बिछड़ना और रिश्तों के उतार-चढ़ाव को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है. रिलीज के बाद फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया और रेखा की लोकप्रियता को नई रफ्तार मिली. इसे ZEE5 और JioTV पर देखा जा सकता है.

उमराव जान (1981) – रेखा के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाने वाली ‘उमराव जान’ ने उन्हें अभिनय के शिखर पर पहुंचा दिया. इस फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया. आज भी ये फिल्म उनकी बेहतरीन अदाकारी का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है. इसे यूट्यूब पर मुफ्त में देखा जा सकता है.

सिलसिला (1981) – अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा की इस मल्टीस्टारर फिल्म ने रिलीज के समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि शुरुआती दौर में इसे औसत प्रतिक्रिया मिली, लेकिन समय के साथ ये हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में शामिल हो गई. इसके गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं. फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.

खूबसूरत (1980) – हृषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फैमिली एंटरटेनर में रेखा का चुलबुला और बेफिक्र अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला. इसे ZEE5 पर देखा जा सकता है.

खून भरी मांग (1988) – ये फिल्म रेखा के करियर की सबसे दमदार वापसी मानी जाती है. बदले की कहानी पर आधारित इस फिल्म में उनका मजबूत और प्रभावशाली किरदार दर्शकों के दिलों में बस गया, फिल्म ने शानदार कमाई की और आज भी उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है. ये ZEE5 पर उपलब्ध है.

घर (1978) – विनोद मेहरा और रेखा की ये भावनात्मक फिल्म एक दंपती के जीवन में आए कठिन दौर की कहानी बयां करती है. रेखा के संवेदनशील अभिनय की समीक्षकों ने जमकर सराहना की थी. ये फिल्म भी ZEE5 पर देखी जा सकती है.

सुहाग (1979) – अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और रेखा से सजी इस मल्टीस्टारर फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी. एक्शन, ड्रामा और मनोरंजन से भरपूर इस फिल्म ने उस दौर में दर्शकों के बीच अलग ही क्रेज बनाया और ये साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल रही.