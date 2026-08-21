Sunita-Govinda Controversy: सुनीता अहूजा ने गोविंदा संग तलाक केस क्यों लिया वापस, जानें वजह; एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

Sunita-Govinda Controversy: जैसा की सभी को पता है कुछ दिन पहले गोविंदा की पत्नी सुनीता अहूजा ने अपना तलाक का केस वापस ले लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अचानक से केस वापस लेने की वजह क्या है?

Sunita-Govinda Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. इसी बीच राखी सावंत खुलकर सुनीता के सपोर्ट में उतर आई हैं. सुनीता द्वारा तलाक की याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने गोविंदा और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार को लेकर चौंकाने वाला दावा किया.

मुंबई में पैपराजी से बातचीत के दौरान राखी ने सुनीता से फोन पर बात की और कॉल को स्पीकर पर रखा. इसी दौरान सुनीता ने दावा किया कि उन्होंने तलाक की याचिका इसलिए वापस ली क्योंकि गोविंदा और कोमल शादी करने की योजना बना रहे थे. सुनीता ने कहा, ‘मैने कल तलाक का केस वापस लिया क्योंकि वो लोग शादी करने का प्लान कर रहे थे.’ इस पर राखी ने उनका समर्थन करते हुए कहा, ‘गुड राखी ने अपना केस लेकर काफी सही कहा.’

राखी ने दी संपत्ति को लेकर सलाह

बातचीत के दौरान राखी ने सुनीता को अपनी आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा, ‘आप ₹200 करोड़ पर ध्यान दो .सब छोड़ो. दूसरी-तीसरी कोई आ गई ना, सब हड़प लेगी. आप पहले अपना नाम सब कुछ कर लो प्लीज, मेहरबानी.’ सुनीता ने कोमल के लिए “Chicken Tikka” शब्द का इस्तेमाल किया और दोनों को साथ देखकर अपनी तकलीफ भी जाहिर की. कॉल खत्म होने के बाद राखी ने पैपराजी से कहा, ‘घर की औरत गलत नहीं है, मैं उसके साथ हूं.’

एयरपोर्ट पर साथ दिखे थे गोविंदा और कोमल

विवाद उस समय और बढ़ गया जब गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया. इसके बाद सुनीता ने गोविंदा के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए उन्हें ‘कोमल के शुगर डैडी’ तक कह दिया था.