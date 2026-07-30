Punjab School Holiday Tomorrow 31st July: कल पंजाब में नहीं खुलेंगे स्कूल और दफ्तर, सरकार ने जारी किया आदेश; जानें क्या है वजह?

Punjab School Holiday Tomorrow 31st July: कल पंजाब में कई जगह स्कूल और दफ्तर बंद रहेंगे, आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है. ये दिन महान क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा.

Punjab School Holiday Tomorrow 31st July: पंजाब सरकार ने शहीद ऊधम सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को राजकीय अवकाश घोषित किया है. इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. आदेश के अनुसार, इस दिन राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, निगम और अन्य सरकारी संस्थान बंद रहेंगे.

ये अवकाश महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह के अदम्य साहस और देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से घोषित किया गया है. इस दौरान सभी सरकारी कामकाज स्थगित रहेंगे और कर्मचारी व विद्यार्थी अवकाश का लाभ उठा सकेंगे.

शहीद ऊधम सिंह की याद में घोषित हुआ अवकाश

पंजाब सरकार के वार्षिक अवकाश कैलेंडर में 31 जुलाई को शहीद ऊधम सिंह के शहीदी दिवस के रूप में शामिल किया गया है. ऊधम सिंह को साल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध और न्याय की लड़ाई के लिए जाना जाता है.

उन्होंने जलियांवाला बाग घटना के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ’ड्वायर को 1940 में लंदन में गोली मारकर बदला लिया था. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई.

किन संस्थानों में रहेगा अवकाश?

सरकार के आदेश के अनुसार, पंजाब के सभी सरकारी विभागों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य संचालित संस्थानों में 31 जुलाई को कामकाज बंद रहेगा.

स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां पहले ही 25 मई से 30 जून 2026 तक समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए ये अवकाश नियमित शैक्षणिक सत्र के बीच अलग से लागू होगा. विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी विशेष स्थानीय निर्देश के लिए अपने संबंधित स्कूल या शिक्षा विभाग की सूचना जरूर देखनी चाहिए.

कौन थे शहीद ऊधम सिंह? (Who is Udham Singh)

शहीद ऊधम सिंह (1899-1940) भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे. उनका जन्म पंजाब के सुनाम में शेर सिंह के रूप में हुआ था. बचपन में माता-पिता को खोने के बाद उनका पालन-पोषण अमृतसर के एक अनाथालय में हुआ.

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष को अपना लक्ष्य बना लिया. वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े और विदेशों में रहकर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के प्रयास किए.