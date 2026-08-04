Chandigarh Crime News : नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का कड़ा प्रहार, 12.2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

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Harpreet Singh
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पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान चलाया। इस दौरान नशीले पदार्थों के साथ सौ से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थ बरामद किए।
Chandigarh Crime News : नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का कड़ा प्रहार, 12.2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार
Chandigarh Crime News : नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस का कड़ा प्रहार, 12.2 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पुलिस की टीमों ने प्रेदशभर में चलाया छापेमारी अभियान, तस्करों से भुक्की, नशीली गोलियां और ड्रग मनी भी बरामद

Chandigarh Crime News (आज समाज ) चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा व नशा तस्करों से मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार का विशेष अभियान युद्ध नशे विरुद्ध लगातार जारी है। पंजाब पुलिस ने अभियान के 520वें दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 101 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 12.2 किलोग्राम हेरोइन, 80 किलोग्राम भुक्की, 704 नशीली गोलियां तथा 2,800 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही, केवल 520 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या बढ़कर 75,303 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने नौ व्यक्तियों को नशा छुड़ाने तथा पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया।

गैंगस्टरां ते वार अभियान भी जारी

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के 195वें दिन पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित एवं मैप किए गए 613 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

400 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

अभियान के 195वें दिन पुलिस टीमों ने तीन हथियार बरामद करते हुए 400 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 55,939 हो गई है। इसके अतिरिक्त 220 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने छह भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

आम लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के संबंध में गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के संबंध में भी सूचना साझा की जा सकती है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह दोनों अभियान ही पंजाब से जुर्म को खत्म करने और शांति बहाली के लिए बहुत जरूरी हैं और आने वाले दिनों में भी ये अभियान जारी रहेंगे।

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