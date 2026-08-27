Punjab-Chandigarh News: पंजाब में बिजली बिल की शिकायत के लिए हेल्पलाइन लॉन्च, चंडीगढ़ में लगेंगे 2000 AI कैमरे

Punjab-Chandigarh News: पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं को बिलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है। दूसरी ओर चंडीगढ़ में सुरक्षा और पुलिसिंग को तकनीक आधारित बनाने के लिए 2000 से ज्यादा AI पावर्ड CCTV कैमरे लगाने की योजना है।

Punjab Electricity Bills News: पंजाब और चंडीगढ़ में आम लोगों से जुड़ी सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दो अहम फैसले सामने आए हैं। पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं के लिए गलत, ज्यादा, अस्थायी या विवादित बिलों की शिकायत दर्ज कराने के लिए 24 घंटे की विशेष हेल्पलाइन शुरू की गई है। वहीं, चंडीगढ़ में पुलिसिंग को आधुनिक बनाने के लिए 2000 से ज्यादा नए AI पावर्ड CCTV कैमरे लगाने की योजना पर चर्चा हुई है। एक तरफ बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के जल्द समाधान की व्यवस्था की गई है, तो दूसरी तरफ शहर में तकनीक के जरिए अपराध और ट्रैफिक पर निगरानी मजबूत करने की तैयारी है।

पंजाब में बिजली बिल के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन

पंजाब के बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने बुधवार को बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के लिए दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए। उपभोक्ता +91 1613105055 और +91 1616650355 पर 24 घंटे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने भरोसा दिया है कि शिकायतों का निपटारा अधिकतम 15 दिन के भीतर करने की कोशिश की जाएगी। यह सुविधा खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें गलत, बढ़े हुए, अस्थायी या विवादित बिजली बिल मिले हैं। मंत्री ने कहा कि शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं को अब अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

63,702 उपभोक्ताओं को नहीं होगा नुकसान

मीटर रीडरों की हड़ताल के दौरान पंजाब में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को अस्थायी बिल जारी किए गए थे। मंत्री के मुताबिक कुल करीब 78 लाख उपभोक्ताओं में से 63,702 उपभोक्ताओं को तीन महीने के अस्थायी बिल जारी किए गए। सोंड ने स्पष्ट किया कि अस्थायी बिल जारी होने की वजह से इन उपभोक्ताओं को सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं को बिल में गड़बड़ी नजर आ रही है, वे 15 दिन के भीतर हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिल संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 20 कर्मचारियों की विशेष टीम भी तैनात की गई है।

चंडीगढ़ में 2 हजार से ज्यादा AI कैमरे लगेंगे

चंडीगढ़ में पुलिसिंग को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा विस्तार प्रस्तावित है। शहर में 2,000 से ज्यादा नए AI-पावर्ड CCTV कैमरे लगाए जाने की योजना है। नए कैमरे लगने के बाद शहर में निगरानी कैमरों की संख्या मौजूदा करीब 2,130 से बढ़कर लगभग 4,200 हो जाएगी। कैमरा नेटवर्क से शहर के बाकी 68 एटीसी स्थानों को भी कवर करने की योजना है। नए सिस्टम में वाहनों और लोगों की स्वचालित पहचान के साथ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसी तकनीक शामिल करने का प्रस्ताव है। AI और रियल-टाइम डेटा की मदद से अपराध की रोकथाम, यातायात प्रबंधन और पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर किया जा सकेगा।