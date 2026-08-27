सहवाग और द्रविड़ के बेटे को वनडे टीम में जगह, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, आर्यवीर-अन्वय का U-19 में सलेक्शन

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में अंडर 19 टीम में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ का नाम शामिल किया गया है. सहवाग और द्रविड़ के परिवार की अगली पीढ़ी अब एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करती नजर आने वाली है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. पिता के कदम पर चलते हुए दोनों महान खिलाड़ियों के बच्चों ने अंडर 19 टीम में जगह बनाई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में अंडर 19 टीम में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ का नाम शामिल किया गया है. सहवाग और द्रविड़ के परिवार की अगली पीढ़ी अब एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करती नजर आने वाली है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर घरेलू क्रिकेट में अपने खेल से धमाका मचा रहे हैं. वहीं पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ का खेल भी चयनकर्ताओं को प्रभावित करने में कामयाब हुआ. अब इन दोनों ही खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत U-19 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है.आर्यवीर को भारत की वनडे टीम में जगह मिली है. वहीं अन्वय ने भी 15 सदस्यीय टीम में जगह बनाई है. अन्वय बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम में खेलते हैं.

भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा 5 मुकाबले

भारतीय अंडर 19 टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर पर तीन वनडे में खेलना है. इसके साथ ही दो मल्टी-डे मैच का भी आयोजन किया जाना है. तीनों वनडे और पहला मल्टी-डे मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा. दूसरे मल्टी-डे मुकाबले की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को चुना गया है .

वनडे टीम की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी करते नजर आएंगे जबकि यशवर्धन चौहान को उपकप्तान बनाया गया है. मल्टी-डे टीम की कमान यशवर्धन चौहान को सौंपी गई है जबकि लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान होंगे.

भारत U-19 वनडे टीम

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शाविन विनोद, मोहित उलवा, चिगुरुपति वेंकट और काव्या पटेल।

भारत U-19 मल्टी-डे टीम

यशवर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), सागर वीरक, कुशाग्र ओझा, मनल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), रोहित यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा और आर्यन यादव।