Chandigarh Crime News : फुटपाथ से अवैध कब्जा हटाने गए निगम कर्मियों पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने रॉड और कैंचियों से किए वार

चंडीगढ़ फेज चार थाना क्षेत्र में नगर निगम के दो कर्मियों पर हमला करके गंभीर रूप से घायल करने का समाचार सामने आया है। कर्मचारियों पर यह हमला उस समय हुआ जब वे फुटपाथ पर किए अवैध कब्जे हटाने गए थे।

टीम के दो सदस्यों को लगी गंभीर चोट, अस्पताल में उपचाराधीन

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के थाना फेज-1 के तहत फेज-4 नगर निगम टीम कर्मियों पर उस समय हमला हो गया जब टीम वहां पर फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने पहुंची। कब्जा हटाने और सामान जब्त करने के दौरान टीम की वहां पर बैठे दुकानदारों जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ था के साथ बहस हो गई।

इस दौरान नगर निगम की तहबाजारी टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने टीम के सदस्यों पर रॉड और कैंचियों से वार किए। हमले में गगन कुमार और पीयूष घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर निगम में आउटसोर्स आधार पर काम करने वाले कर्मचारी गगन कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि फुटपाथ पर सामान रखकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निगम की ओर से विशेष टीमें गठित की गई हैं। 24 अगस्त को सुपरिंटेंडेंट मनदीप सिंह और हरमिंदर सिंह के नेतृत्व में टीम फेज-4 में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी।

इन कर्मचारियों को आई चोट

थाना फेज-1 के तहत फेज-4 में फुटपाथ पर रखा सामान जब्त करने गई नगर निगम की तहबाजारी टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने टीम के सदस्यों पर रॉड और कैंचियों से वार किए। हमले में गगन कुमार और पीयूष घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और घायल कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने पांच अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।