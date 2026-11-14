Punjab News: पंजाब दा करोड़पति प्रतियोगिता शुरू, विजेता को मिलेंगे 1 करोड़ रुपये, युवा कर सकेंगे आवेदन

Punjab Da Crorepati Quiz: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं के लिए ‘पंजाब दा करोड़पति’ क्विज प्रतियोगिता शुरू की है। इसमें 15 से 30 वर्ष तक के युवा हिस्सा ले सकेंगे। विजेता को एक करोड़ रुपये और चार उपविजेताओं को 10-10 लाख रुपये मिलेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से शुरू होगा।

Punjab Da Crorepati Quiz News: पंजाब में युवाओं को अपनी प्रतिभा और सामान्य ज्ञान के दम पर एक करोड़ रुपये जीतने का मौका मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को ‘पंजाब दा करोड़पति’ क्विज प्रतियोगिता के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। लोकप्रिय टीवी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की तर्ज पर तैयार इस प्रतियोगिता में 15 से 30 वर्ष तक के युवा हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता में कुल 11 चरण होंगे और विजेता को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 50 हजार सवालों का प्रश्न बैंक तैयार किया है।

11 चरणों में होगी प्रतियोगिता

मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार ‘पंजाब दा करोड़पति’ प्रतियोगिता को कुल 11 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले नौ चरण ऑनलाइन होंगे, जबकि अंतिम दो चरणों में पहुंचने वाले प्रतिभागियों को आमने-सामने बैठकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होगा। प्रतियोगिता के लिए तैयार किए गए प्रश्न बैंक में करीब 50 हजार सवाल शामिल किए गए हैं। प्रत्येक सवाल के चार विकल्प होंगे। प्रतिभागियों को सही जवाब देते हुए एक के बाद एक स्तर पार करना होगा। जैसे-जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी, सवालों का स्तर भी कठिन होता जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सवालों का स्तर पंजाब में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुरूप रखा जाएगा। इससे युवाओं को सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी।

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विजेता को एक करोड़ की राशि

प्रतियोगिता में पुरस्कारों का भी विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रथम विजेता को एक करोड़ रुपये मिलेंगे। चार उपविजेताओं को 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के शीर्ष 10 हजार प्रतिभागियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल एक विजेता को बड़ी रकम देना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक युवाओं को इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। हालांकि शीर्ष 10 हजार प्रतिभागियों के लिए पुरस्कारों का विस्तृत वितरण और अन्य शर्तें प्रतियोगिता के आधिकारिक नियमों के अनुसार होंगी।

15 नवंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 नवंबर से शुरू होगा। सवाल पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में पूछे जाएंगे। पंजाब सरकार के अनुसार प्रतियोगिता का आधिकारिक नाम ‘Punjab Da Crorepati – History, Culture and Governance Quiz’ है। इसका संचालन उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग कर रहा है। इसमें 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए स्कूल समूह और 18 वर्ष से अधिक तथा 30 वर्ष तक के प्रतिभागियों के लिए युवा समूह बनाया गया है। पंजाब के निवासियों के अलावा पंजाब के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी निर्धारित पात्रता शर्तों के तहत शामिल हो सकते हैं।