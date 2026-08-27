Himachal News: कारोबारी ने परिवार को खतरा बताकर ली थी पुलिस सुरक्षा, अब हिमाचल सरकार वसूलेगी 68 लाख रुपये !

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Amit Upadhyay
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Nishant Sharma Security Case: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा और उनके परिवार को दी गई पुलिस सुरक्षा पर खर्च हुई 68.60 लाख रुपये की राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने 15 दिन के भीतर यह रकम सरकारी खाते में जमा करने को कहा है।
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हिमाचल के होटल कारोबारी निशांत शर्मा को करीब 3 साल तक पुलिस सुरक्षा मिली थी, जिसके लिए उन्हें अब 68 लाख का नोटिस दिया गया है।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के होटल कारोबारी निशांत कुमार शर्मा और उनके परिवार को करीब तीन साल तक दी गई पुलिस सुरक्षा अब चर्चा में है। हिमाचल पुलिस ने सुरक्षा पर सरकारी खजाने से खर्च हुए 68 लाख रुपये की वसूली के लिए निशांत शर्मा को नोटिस जारी किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से 25 अगस्त को जारी नोटिस में उन्हें 15 दिन के भीतर यह राशि सरकारी खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

2023 में शुरू हुआ था पूरा मामला

निशांत शर्मा की सुरक्षा का मामला अक्टूबर-नवंबर 2023 में सामने आया था। उन्होंने 28 अक्टूबर 2023 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेजकर खुद और अपने परिवार को जान का खतरा होने की शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 27 अक्टूबर को मैक्लोडगंज में बाइक सवार लोगों ने उन्हें धमकाया था। बाद में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 16 नवंबर 2023 को मैक्लोडगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला उस समय हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि निशांत शर्मा ने तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी ओर डीजीपी की ओर से निशांत शर्मा के खिलाफ अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस तरह मामला सुरक्षा, पुलिस कार्रवाई और दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया।

हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा विवाद

दिसंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की तत्कालीन एसपी शालिनी अग्निहोत्री को अन्य पदों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, ताकि जांच प्रभावित न हो। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने डीजीपी को पद से हटाने के हाई कोर्ट के निर्देश को अलग कर दिया, लेकिन मामले की जांच के लिए आईजी स्तर के अधिकारियों वाली एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही निशांत शर्मा और उनके परिवार को खतरे के आकलन के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा गया। इस विवाद में सुरक्षा व्यवस्था भी अदालत की निगरानी में रही। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निशांत शर्मा को दी जा रही सुरक्षा बंद किए जाने का भी उल्लेख हाई कोर्ट की कार्यवाही में हुआ।

किस तरह खर्च हुए 68.60 लाख रुपये?

अब पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा पर हुए खर्च का विस्तृत हिसाब जुटाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सीआईडी के स्तर से संबंधित पुलिस इकाइयों से जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा एट धर्मशाला की ओर से 37,96,589 रुपये का खर्च बताया गया। भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह, धर्मशाला के कमांडेंट की ओर से उपलब्ध कराए गए विवरण में सुरक्षा पर 30,63,913 रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई। दोनों रकम को जोड़ने पर कुल खर्च 68,60,502 रुपये बैठता है।

अब 15 दिन में जमा करनी होगी रकम

सुरक्षा पर हुए इस खर्च की वसूली का फैसला 5 अगस्त 2026 को हुई संयुक्त सुरक्षा समीक्षा समिति (JSRC) की बैठक में लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने की थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने निशांत शर्मा को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर पूरी राशि सरकारी खाते में जमा करने को कहा है। इस मामले में सुरक्षा दिए जाने से लेकर उसकी लागत की वसूली तक की प्रक्रिया एक ऐसे विवाद की अगली कड़ी है, जिसकी शुरुआत 2023 में निशांत शर्मा की सुरक्षा संबंधी शिकायत से हुई थी और जो बाद में हिमाचल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।