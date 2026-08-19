Punjab News: स्मार्ट लड़के का दिखाया फोटो, मंडप में पहुंचा दूसरा युवक ! दुल्हन ने तोड़ी शादी, रातभर हुआ हंगामा

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Amit Upadhyay
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Punjab Wedding News: पंजाब के फिरोजपुर में एक शादी सामारोह में हंगामा हो गया। दुल्हन ने दूल्हे को देखकर विवाह करने से इनकार कर दिया। दुल्हन का आरोप था कि शादी से पहले उसे जिस युवक की तस्वीर दिखाई गई थी, शादी के लिए पहुंचा युवक उससे अलग था। आखिरकार बारात को लौटना पड़ा।
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दुल्हन ने मंडप में दूल्हे को देखा, तो शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद खूब हंगामा हुआ।

Firozpur Wedding News: पंजाब के फिरोजपुर में शादी की खुशियां उस वक्त अचानक विवाद में बदल गईं, जब दुल्हन ने मंडप में दूल्हे को देखने के बाद शादी करने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन का आरोप था कि शादी से पहले उसे जिस युवक की तस्वीर दिखाई गई थी, वह शादी के लिए पहुंचे युवक से अलग था। लड़के के परिजनों का कहना है कि लड़की ने पहले उसी लड़के के साथ शादी करने पर सहमति दी थी और यह वही लड़का है। हालांकि शादी से इनकार करने के बाद मामला इतना बढ़ा कि पुलिस तक शिकायत पहुंच गई। बाद में दोनों परिवारों ने आपस में बैठकर मामला सुलझाया और बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई।

दूल्हे को देखकर भड़क गई दुल्हन

मामला फिरोजपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। राजस्थान के छतरगढ़ से बारात पंजाब पहुंची थी। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां पूरी थीं और बारात के पहुंचने के बाद विवाह की रस्में होनी थीं। इसी दौरान दुल्हन ने दूल्हे को सामने देखा तो उसने शादी करने से मना कर दिया। बताया गया है कि उस समय तक फेरे शुरू नहीं हुए थे। दुल्हन के इनकार के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया। दुल्हन की ओर से आरोप लगाया गया कि शादी तय होने से पहले उसे एक युवक की तस्वीर दिखाई गई थी। उसके अनुसार तस्वीर में दिखाई देने वाला युवक और शादी के लिए पहुंचा दूल्हा अलग-अलग थे। दुल्हन का कहना था कि उसने जिस युवक को तस्वीर में देखा था, उसी के साथ शादी की सहमति दी थी। जब वह शादी के लिए पहुंचा तो सामने अलग व्यक्ति दिखाई दिया।

दूल्हे के परिवार की कहानी अलग

दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के आरोपों से अलग पक्ष रखा। परिवार का कहना था कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से तय हुई थी। शादी से पहले दोनों पक्षों के बीच मोबाइल फोन के जरिए बातचीत भी होती रही थी। दूल्हे के नाना महेंद्र सिंह ने बताया कि दूल्हे की तस्वीरें बिचौलियों और दुल्हन की मां के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थीं। उनका कहना था कि शादी की प्रक्रिया अचानक इस विवाद के कारण रुक गई। शादी टूटने के बाद विवाद केवल दोनों परिवारों तक सीमित नहीं रहा। मामला पुलिस तक पहुंच गया और शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस का क्या कहना है?

डीएसपी गुरुहरसहाय तेजिंदरपाल सिंह के अनुसार पुलिस को दूल्हे के परिवार की ओर से दो दिन पहले शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस के सामने दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी। एक तरफ दुल्हन ने फोटो और दूल्हे की पहचान को लेकर सवाल उठाए, जबकि दूसरी तरफ दूल्हे के परिवार ने शादी तय होने की प्रक्रिया और दोनों परिवारों की सहमति की बात कही। पुलिस के अनुसार मामले की जांच और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद परिवारों ने आपस में बातचीत की। बाद में दोनों पक्षों ने मामला सुलझा लिया। राजस्थान से आई बारात को बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा।