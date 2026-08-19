Haryana Weather Update : हरियाणा में कई दिन से जारी बारिश का दौर अब थमेगा, प्रदेश में सीमित हो रहा मानसून का क्षेत्र

हरियाणा में आज से एक बार फिर मानसून की रफ्तार थोड़ी कम होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि हरियाणा में मानसून सक्रिय तो है लेकिन इसका असर सीमित क्षेत्र तक सिमट रहा है। जिससे वर्षा चक्र प्रभावित होगा।

बीते दो दिन में हरियाणा के यमुनानगर, पंचकूला सहित कई एरिया में हुई जोरदार बारिश

Haryana Weather Update (आज समाज), चंडीगढ़ : वर्तमान मानसून सीजन में हरियाणा में अभी भी सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की बात करें तो जून व जुलाई में बारिश की कमी को अगस्त में हालांकि अच्छी बारिश ने काफी हद तक कम किया है। फिर भी वर्तमान में सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है।

पिछले दो दिन से हरियाणा में कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बारिश कम होने के आंकड़ों में और भी ज्यादा गिरावट आएगी। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज यानी 19 अगस्त को हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। इससे साफ है कि फिलहाल प्रदेश में मानसून पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। उत्तरी हरियाणा में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि मध्य और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में मौसम ज्यादा परिवर्तनशील रहने की संभावना है।

अभी तक हुई बारिश के आंकड़ें

हरियाणा में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से लगभग 17% से 25% तक कम बारिश दर्ज की गई है, हालांकि जिलों के हिसाब से यह आंकड़ा अलग-अलग है। कुछ जिलों में यह कमी बहुत अधिक है जबकि कुछ हिस्सों में बेहतर स्थिति है। पूरे हरियाणा में सामान्य से करीब 17% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि बीच के हफ्तों में यह कमी 25% से 28% तक पहुंच गई थी। अभी तक राज्य के करीब 13 से ज्यादा जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है।

आज इस तरह रहेगा मौसम

हरियाणा में भी बुधवार को मौसम का मिजाज बदल सकता है। आईएमडी के मुताबिक अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा सहित प्रदेश के कई जिलों में आसमान बादलों से घिरा रह सकता है और बारिश हो सकती है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरी हरियाणा में बारिश की गतिविधि अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकती है, जबकि दक्षिणी हिस्सों में भी गरज-चमक के साथ बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं।