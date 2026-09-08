Pathankot Viral Video: पठानकोट में इंसानियत शर्मसार! बेजुबान पिल्ले पर शख्स ने बरसाए डंडे, CCTV वीडियो वायरल

Pathankot Viral Video: पठानकोट के दौलतपुर में बेजुबान पिल्ले पर बेरहमी से डंडे बरसाने का CCTV वीडियो वायरल हुआ. शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

Pathankot Viral Video: पठानकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक बेजुबान कुत्ते के बच्चे के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट की गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स हाथ में डंडा लिए कुत्ते के बच्चे पर लगातार प्रहार करता दिखाई दे रहा है. घटना पठानकोट के दौलतपुर इलाके की बताई जा रही है.

डंडे से लगातार करता रहा वार

वायरल हो रही सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति कथित तौर पर कुत्ते के बच्चे पर डंडे से लगातार वार कर रहा है. आरोप है कि मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि पिल्ले की मौत हो गई. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और लोगों में रोष देखने को मिला.

इस घटना ने एक बार फिर बेजुबान जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ होने वाली क्रूरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय स्तर पर भी घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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वायरल वीडियो के बाद पुलिस हरकत में

घटना की शिकायत पुलिस तक पहुंचने और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस कथित तौर पर घटना को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान और तलाश में जुटी है. साथ ही वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके.

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी. यह भी देखा जा रहा है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें शामिल व्यक्ति की पहचान क्या है.