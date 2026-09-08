Haryana News: हरियाणा में किसानों की लगेगी लॉटरी ! धान छोड़ने पर मिलेंगे 10 हजार रुपये, दाल-तिलहन पर ₹2000 बोनस

Haryana Farmer Scheme 2026: पानी बचाने और धान की खेती कम करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को दूसरी फसलों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दे रही है। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत किसानों को कम पानी वाली फसलें लगाने पर पहले साल 8 हजार और फिर 10 हजार रुपये मिलेंगे।

Haryana Crop Diversification Scheme: हरियाणा में वॉटर लेवल लगातार गिर रहा है। इसे बचाने के लिए राज्य सरकार किसानों को कम पानी वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ और फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है। सरकार का मकसद है कि किसान धान की जगह ऐसी फसलें लगाएं, जिनमें पानी की जरूरत कम हो। खरीफ 2026 में धान की जगह वैकल्पिक फसल अपनाने वाले पात्र किसानों को शुरुआत में 8,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि मिलती है। हरियाणा सरकार ने इस दिशा में किसानों को लंबे समय तक वैकल्पिक खेती से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन राशि को साल-दर-साल बढ़ाने का फैसला किया है।

पांच साल तक बढ़ती जाएगी राशि

नई व्यवस्था के मुताबिक, ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना में धान की जगह मंजूर वैकल्पिक फसलें लगातार अपनाने वाले किसानों को पांच साल में बढ़ती हुई प्रोत्साहन राशि मिलने का प्रावधान है। पहले साल 8,000 रुपये प्रति एकड़, दूसरे साल 8,300 रुपये प्रति एकड़, तीसरे साल 8,800 रुपये प्रति एकड़, चौथे साल 9,400 रुपये प्रति एकड़ और पांचवें साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। किसान अगर लगातार योजना की शर्तों के मुताबिक वैकल्पिक फसल अपनाता है तो पांचवें साल तक उसे 10 हजार रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन मिल सकता है।

दाल, तिलहन और कपास पर 2000 बोनस

धान की जगह दालें, तिलहन और कपास लगाने वाले किसानों के लिए अलग से 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस का भी प्रावधान है। हरियाणा के 2026-27 बजट में भी धान छोड़कर दाल, तिलहन और कपास लगाने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ₹2,000 बोनस की बात सामने आई थी। इसका उद्देश्य किसानों को ऐसी फसलों की तरफ ले जाना है जिनमें धान की तुलना में पानी की जरूरत कम होती है। इससे खेती में विविधता आएगी और भूजल पर दबाव कम होगा।

कौन-कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं?

योजना के तहत किसान धान की जगह कई वैकल्पिक फसलें अपना सकते हैं। इनमें मक्का, कपास, खरीफ दलहन, खरीफ तिलहन, चारा फसलें, खरीफ प्याज, सब्जियां, बागवानी फसलें और कृषि वानिकी शामिल हैं। दलहन में अरहर, मूंग, मोठ, उड़द, ग्वार और सोयाबीन जैसी फसलें शामिल हैं। वहीं तिलहन में तिल, अरंडी और मूंगफली जैसी फसलों को रखा गया है। कृषि वानिकी के तहत पॉपलर और सफेदा भी विकल्प हैं। इसके अलावा पात्र किसान धान की जगह अपने खेत को खाली भी छोड़ सकते हैं और योजना की शर्तें पूरी होने पर प्रोत्साहन का लाभ ले सकते हैं।

कौन किसान ले सकता है योजना का लाभ?

योजना का मुख्य उद्देश्य उन किसानों को धान से दूसरी फसलों की ओर ले जाना है, जिनके खेत में पहले धान की खेती होती रही है। पिछले साल धान वाले खेत में इस साल निर्धारित वैकल्पिक फसल लगाने वाले पात्र किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जा सकती है। किसानों को पंजीकरण के दौरान ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर संबंधित खेत के किला नंबर में सही फसल और योजना का विकल्प दर्ज करना जरूरी है। पहले से योजना के तहत पंजीकृत किसानों के लिए भी आगे लाभ पाने की शर्तें फसल और खेत के रिकॉर्ड से जुड़ी हैं। योजना का लाभ जारी रखने के लिए निर्धारित फसल और पंजीकरण की शर्तों का पालन करना जरूरी है।

धान की सीधी बिजाई पर ₹4,500 प्रति एकड़

जो किसान धान की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए भी सरकार पानी बचाने वाली डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) तकनीक को बढ़ावा दे रही है। खरीफ 2026 में डीएसआर अपनाने वाले किसानों को 4,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में कृषि विभाग ने किसानों से डीएसआर अपनाने और ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण कराने की अपील की है। डीएसआर तकनीक में धान की पौध को पारंपरिक तरीके से खेत में रोपने के बजाय बीज की सीधे बुवाई की जाती है। इससे पानी, समय और मजदूरी की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है।

DSR मशीन खरीदने पर ₹40 हजार तक सब्सिडी

डीएसआर को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मशीन खरीदने पर भी सहायता दी जा रही है। सरकार की योजना के तहत मशीन की कीमत का 50 फीसदी या अधिकतम 40,000 रुपये, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इससे किसानों के लिए डीएसआर तकनीक अपनाना आसान होगा। 2026 खरीफ सीजन के लिए हरियाणा में डीएसआर मशीनों को अनुदान पर उपलब्ध कराने की भी जानकारी सरकारी स्तर पर दी गई है। सरकार मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए हरी खाद को भी बढ़ावा दे रही है। इसके तहत किसानों को 1,000 रुपये प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हरी खाद के लिए ढैंचा, मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ, अरहर, सोयाबीन और ग्वार जैसी फसलों का इस्तेमाल किया जा सकता है।