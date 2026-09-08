Haryana News: पंचकूला में डिलीवरी राइडर्स का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कंपनी बदलते ही अपडेट किया जाएगा रिकॉर्ड

Panchkula Delivery Riders Police Verification: पंचकूला पुलिस ने शहर में काम करने वाले ऑनलाइन फूड डिलीवरी और ई-कॉमर्स राइडर्स का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू किया है। पुलिस राइडर्स का नाम, मोबाइल नंबर, वर्तमान और स्थायी पता, पहचान दस्तावेज और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करेगी।

Panchkula Delivery Agents Verification: हरियाणा के पंचकूला में ऑनलाइन सामान और खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी राइडर्स पर अब पुलिस की नजर रहेगी। पंचकूला पुलिस ने जिले में काम करने वाले डिलीवरी एजेंटों के पुलिस वेरिफिकेशन का अभियान शुरू किया है। इसका मकसद शहर की सुरक्षा बढ़ाना और किसी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में संबंधित व्यक्ति की पहचान आसानी से करना है। यह अभियान पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के निर्देश पर शुरू किया गया है। पुलिस की टीमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ईकॉमर्स और दूसरी डिलीवरी कंपनियों में काम करने वाले राइडर्स का रिकॉर्ड जुटाकर उसकी जांच कर रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कंपनियों से राइडर्स का डाटा भी हासिल किया है।

राइडर की पहचान और पता जांचेगी पुलिस

वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस हर डिलीवरी एजेंट की जरूरी जानकारी की जांच करेगी। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, वर्तमान पता, पहचान से जुड़े दस्तावेज और कंपनी या एजेंसी की जानकारी शामिल है। पुलिस इसके साथ राइडर के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच करेगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला या रिकॉर्ड तो नहीं है।

सभी थानों और पुलिस टीमों को लगाया गया

इस अभियान को केवल एक पुलिस थाने तक सीमित नहीं रखा गया है। जिले के पुलिस थानों, पुलिस चौकियों और विशेष पुलिस इकाइयों को भी राइडर्स के रिकॉर्ड की जांच के काम में लगाया गया है। इससे जिले में काम करने वाले बड़ी संख्या में डिलीवरी एजेंटों का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। पुलिस का कहना है कि डिलीवरी एजेंट रोजाना शहर के अलग-अलग इलाकों और लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी पहचान और रोजगार से जुड़ा रिकॉर्ड सही और अपडेट रहना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है।

फ्लिपकार्ट, एमेजॉन समेत कई कंपनियों का डाटा

पुलिस ने जिले में काम करने वाली कई डिलीवरी कंपनियों और एजेंसियों से राइडर्स का रिकॉर्ड मांगा है। आपके इनपुट के अनुसार इसमें ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, जेप्टो, जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों के डिलीवरी राइडर्स शामिल हैं। पुलिस ने संबंधित कंपनियों और एजेंसियों को अपने कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखने और समय-समय पर उनका वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान की एक खास बात यह है कि किसी राइडर के कंपनी बदलने पर उसका रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा। कोई डिलीवरी एजेंट एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी शुरू करता है तो उससे जुड़ी जानकारी बदली जाएगी।