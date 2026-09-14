Punjab News: प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई बीजेपी में हुए शामिल, बादल परिवार को देंगे टक्कर

पंजाब की राजनीति में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखन को मिला। पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई और उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार रहे मेजर (सेवानिवृत्त) भूपिंदर सिंह ढिल्लों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया।

Punjab News: पंजाब की राजनीति में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखन को मिला। पंजाब के दिवंगत मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई और उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार रहे मेजर (सेवानिवृत्त) भूपिंदर सिंह ढिल्लों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का दामन थाम लिया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली।

राज्य मंत्री का मिला था दर्जा

बीजेपी में शामिल होने वाले मेजर भूपिंदर सिंह बादल की पृष्ठभूमि भारतीय सेना से जुड़ी रही है। अकाली-भाजपा सरकार के दौरान 2012 में प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करके राज्य मंत्री का दर्जा दिया था।

बादल परिवार को देंगे चुनौती

चर्चा है कि भाजपा मेजर ढिल्लों को बादल परिवार के पारंपरिक गढ़ लंबी से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। हाल ही में मेजर साहब की रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद 28 अप्रैल को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से उनका हाल-चाल जानने चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे।

अकाली दल के नेताओं से थे नाराज

सूत्रों के अनुसार, मेजर ढिल्लों शिरोमणि अकाली दल में अपेक्षित मान-सम्मान न मिलने और बड़े बादल के निधन के बाद पार्टी के भीतर पहले जैसा सम्मान न मिलने के कारण नाराज चल रहे थे। मेजर को एक योग्य और सलीकेदार व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है।