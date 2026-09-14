Haryana News: गुरुग्राम हिट एंड रन केस, टक्कर मारने वाले व्यक्ति की हुई पहचान, जानें कौन है यह शख्स

गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। व्यक्ति का नाम कल्याण बैंसला है। उसने इंस्टाग्राम पर खुद को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और इंडियन रग्बी टीम का सदस्य बताया है। प्रोफाइल फोटो में वह अपने बाइसेप्स दिखाते हुए नजर आ रहा है।

Haryana News: गुरुग्राम में महिला बाइकर को टक्कर मारने वाले व्यक्ति की पहचान हो गई है। व्यक्ति का नाम कल्याण बैंसला है। उसने इंस्टाग्राम पर खुद को इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और इंडियन रग्बी टीम का सदस्य बताया है। प्रोफाइल फोटो में वह अपने बाइसेप्स दिखाते हुए नजर आ रहा है। उसने एमेच्योर ओलंपिया इंडिया नाम के बॉडीबिल्डिंग टूर्नामेंट का विजेता होने का भी दावा किया है। हालांकि, उसके इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

बैंसला इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहता है। ज्यादातर पोस्ट में वह या तो एक्सरसाइज करते हुए या अपनी मसल्स दिखाते हुए दिखता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसके काफी फॉलोअर्स हैं।

महिला को परेशान करते दिखा

महिला ने रविवार रात एक वीडियो शेयर किया जिसमें कार में सवार लोग उसे परेशान करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वह उनसे बचने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। कार दाईं ओर मुड़ी, उसने महिला को साइड से टक्कर मारी और तेजी से भाग गई। वह सड़क पर गिर गई और उसे मामूली चोटें आईं।

महिला ने जारी किया वीडियो

उन्होंने वीडियो में कहा, ”मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज मुझे गुरुग्राम की सड़कों पर असुरक्षित महसूस हुआ। ऐसे लोगों को लोगों को टक्कर मारकर भागने से डर नहीं लगता।”महिला अपनी स्पोर्ट्स बाइक, Aprilia RS 457 चला रही थी, जो इस टक्कर में क्षतिग्रस्त भी हो गई। यह घटना उसकी मोटरसाइकिल पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। राइडर के दोस्त ने कार का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि, ड्राइवर भाग निकला। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया।