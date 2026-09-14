Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत मान विपक्ष से खफा, कहा- पंजाब एक शांतिप्रिय राज्य, गैंगस्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि विपक्ष जानबूझकर ड्रग्स और कानून-व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे राज्य के तौर पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ड्रग्स की तस्करी के बड़े राष्ट्रीय नेटवर्क को नजरअंदाज कर रहा है।

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि विपक्ष जानबूझकर ड्रग्स और कानून-व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे राज्य के तौर पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ड्रग्स की तस्करी के बड़े राष्ट्रीय नेटवर्क को नजरअंदाज कर रहा है।

गलत तरीके से सवाल

बीजेपी की ‘नशा मुक्त यात्रा’ से पहले मुख्यमंत्री मान ने डीजीपी गौरव यादव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब एक ‘शांतिप्रिय राज्य’ बना हुआ है और उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड पर गलत तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं।

मुंद्रा बंदरगाह पर ध्यान दें

बीजेपी के प्रस्तावित नशा-विरोधी अभियान पर तंज कसते हुए मान ने कहा, ”हम पंजाब में ड्रोन के जरिए भेजे गए कुछ किलो ड्रग्स ही जब्त कर पाते हैं, लेकिन गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से जब्त किए गए 3,000 किलो ड्रग्स का क्या? उस पर कोई बात क्यों नहीं होती? उन्हें बस दोष मढ़ना और बदनाम करना आता है। वे अपने मुंद्रा बंदरगाह पर ध्यान दें।”

सीमा पार से होती है तस्करी

सीएम ने कहा कि पंजाब की भौगोलिक स्थिति इसे सीमा पार से होने वाली तस्करी के लिए खास तौर पर संवेदनशील बनाती है। राज्य की पाकिस्तान के साथ 533 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और देश का प्रवेश द्वार होने के कारण, यहां सीमा पार से ड्रग्स और हथियार भेजने की लगातार कोशिशें होती रहती हैं।

गैंगस्टरों पर लगातार कार्रवाई

सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए, ऑर्गनाइज्ड क्राइम के खिलाफ मान ने कहा कि 1,777 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि प्रत्यर्पण से जुड़े 28 मामलों पर कार्रवाई की गई और 18 आरोपियों को भारत वापस लाया गया। हालांकि, DGP गौरव यादव ने कहा कि चल रही कार्रवाई के दौरान 3,177 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया और 1,234 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया।