Jalandhar Factory Fire: जालंधर की गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग, 2 किमी दूर से दिखा धुआं, 12 वर्कर किए गए रेस्क्यू

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Amit Upadhyay
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Jalandhar Factory Fire News: जालंधर के बस्ती पीर दाद रोड स्थित एक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। फैक्ट्री में मौजूद 12 कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
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जालंधर में एक मैट्रेस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसका धुआं दूर तक नजर आया।

Jalandhar Fire Incident News: पंजाब के जालंधर में गुरुवार सुबह एक गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। बस्ती पीर दाद रोड स्थित मोदी मैट्रेस फैक्ट्री में लगी आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। आग से उठता काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दिया, जबकि फैक्ट्री के भीतर मौजूद ज्वलनशील सामग्री और केमिकल के कारण हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने रहे। राहत की बात यह रही कि समय रहते फैक्ट्री में मौजूद करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे फैक्ट्री के अंदर से अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया। शुरुआत में कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही आग तेजी से फैलने लगी। धुएं का गुबार करीब दो किलोमीटर दूर से भी नजर आ रहा था।

कर्मचारियों को समय रहते निकाला गया

आग लगने के बाद सबसे पहले फैक्ट्री के भीतर मौजूद कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर ध्यान दिया गया। करीब 12 लोगों को समय रहते परिसर से बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा जनहानि वाला हादसा टल गया। आग की भयावहता को देखते हुए कर्मचारियों और आसपास के लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल रहा। राहत एवं बचाव दलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने की कोशिश शुरू की।

लगातार कई धमाकों से सहमा इलाका

आग के दौरान फैक्ट्री के भीतर से कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई देने की भी जानकारी सामने आई है। स्थानीय लोगों के बीच इन धमाकों को लेकर भी चिंता बढ़ गई। ताजा रिपोर्टों के अनुसार फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान और कुछ केमिकल मौजूद होने की बात सामने आई है। इसी वजह से आग लगातार फैलती रही और दमकलकर्मियों को अंदर जाकर सीधे आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन अब इस पहलू की भी जांच कर सकता है कि औद्योगिक परिसर में इस तरह की सामग्री किस मात्रा में रखी गई थी और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। करीब 10 फायर टेंडर मौके पर लगाए गए और अलग-अलग दिशाओं से पानी की बौछार कर आग की लपटों को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। दमकलकर्मी लगातार आग के फैलाव को रोकने और फैक्ट्री के भीतर मौजूद सामग्री को सुरक्षित करने में जुटे रहे। ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी के कारण आग को पूरी तरह कंट्रोल आसान नहीं था। आग की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है। शुरुआती स्तर पर शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है।