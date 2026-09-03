Toxic BOC Day 8: टॉक्सिक की कमाई में बड़ा झटका! 8वें पर इतनी रह गई कमाई, जानें कलेक्शन

Toxic Box Office Collection Day 8: यश की ‘Toxic’ ने 8वें दिन कम कमाई की है. शुरूआत में फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थी लेकिन फिलहाल फिल्म उस तरह से काम नहीं कर पा रही है.

Toxic Box Office Collection Day 8: टॉक्सिकः बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है. शानदार ओपनिंग और पहले सप्ताह में मजबूत प्रदर्शन के बाद अब फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है. ऐसे में दूसरे वीकेंड का प्रदर्शन फिल्म के लिए काफी अहम माना जा रहा है. दर्शकों की प्रतिक्रिया और समीक्षाओं के बीच अब नजर इस बात पर है कि क्या फिल्म दोबारा रफ्तार पकड़ पाती है.

टॉक्सिक के 8वें दिन का कलेक्शन (Toxic Day 8 Box Office Collection)

यश स्टारर Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups ने आठवें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षाकृत धीमा प्रदर्शन किया. ताजा Sacnilk आंकड़ों के अनुसार, गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा ने Day 8 पर भारत में 5.10 करोड़ रुपये नेट का कलेक्शन किया.

इससे पहले फिल्म ने सातवें दिन 7.85 करोड़ रुपये कमाए थे. यानी आठवें दिन कमाई में लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसके साथ ही फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन बढ़कर 234.70 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 280.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

Worldwide Collection में मजबूत स्थिति

घरेलू बाजार में रफ्तार धीमी होने के बावजूद Toxic का वर्ल्डवाइड प्रदर्शन अभी भी मजबूत बना हुआ है. भारत और विदेशों से हुई कमाई को मिलाकर फिल्म ने आठवें दिन के अंत तक 322 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म ने अपने पहले सप्ताह में ही 300 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड आंकड़ा पार कर लिया था. अब दूसरे सप्ताह में इसकी कमाई यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगी कि फिल्म अपनी रफ्तार कितनी देर तक बरकरार रख पाती है.

दूसरे वीकेंड पर टिकी नजर

Tox​​ic की कमाई में गिरावट ऐसे समय आई है जब फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है. अब शनिवार और रविवार के आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे. अगर फिल्म वीकेंड पर मजबूत उछाल दर्ज करती है, तो इसकी बॉक्स ऑफिस रफ्तार को फिर से मजबूती मिल सकती है.