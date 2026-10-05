Punjab Crime: अमृतसर में GRP के ASI पर तीन हमलावरों ने की फायरिंग, बाएं कंधे से आर-पार हुई गोली

Amritsar Firing News: अमृतसर के अजनाला इलाके में ड्यूटी से घर लौट रहे GRP के ASI सुखचैन सिंह पर बाइक सवार तीन हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उनकी बाजू को चीरती हुई निकल गई, जिससे वह घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

Amritsar ASI Firing News: पंजाब के अमृतसर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अजनाला क्षेत्र में रविवार शाम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के ASI सुखचैन सिंह पर बाइक सवार तीन हमलावरों ने गोली चला दी। गोली उनके बाएं ऊपरी बाजू को चीरती हुई निकल गई। घायल ASI को अजनाला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। घटना उस समय हुई जब सुखचैन सिंह ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। वह सादे कपड़ों में थे। जब वह अपने गांव जगदेव खुर्द की ओर जा रहे थे और नहर के पास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक पर आए तीन लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

घर से 1 किलोमीटर पहले हुआ हमला

पुलिस के मुताबिक फायरिंग की यह घटना सुखचैन सिंह के घर से करीब एक किलोमीटर दूर जगदेव कलां नहर के पास हुई। हमला शाम करीब 7 बजे से 7:15 बजे के बीच हुआ। हमलावरों ने पीछे से आते हुए अचानक फायरिंग की। गोली ASI की बाईं बाजू में लगी और आर-पार निकल गई। इसके बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंचे, जहां से उन्हें इलाज के लिए अजनाला सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है।

#WATCH | Amritsar, Punjab: GRPF personnel Sukhchain Singh was shot at by three youths on a motorcycle while returning home from duty. DSP Dharmendra Kalyan says, “Information was received this evening, October 4, regarding one of our personnel posted with the GRPF. His name is Sukhchain Singh. While he was returning home on his motorcycle in plain clothes after completing his duty at GRPF Amritsar, three unidentified individuals on a motorcycle fired a shot at him near a canal close to Ajnala—about a kilometer from his home. Fortunately, he survived the attack and has been admitted to the Civil Hospital. Action has been initiated; every angle is being examined, and further proceedings will be based on any evidence or information that comes to light. The bullet struck his left shoulder, passed right through, and he survived. An FIR against unknown persons has likely been registered. As for the motive or who might be involved—all these angles are being investigated, and action will be taken accordingly based on the facts that emerge.” (04.10) — ANI (@ANI) October 4, 2026

हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। SSP ग्रामीण कंवलप्रीत चहल ने कहा है कि पुलिस मामले की सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके। फिलहाल पुलिस ने हमले के पीछे किसी कारण की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच शुरुआती चरण में है और सभी संभावित एंगल पर काम किया जा रहा है।

पुरानी रंजिश की भी हो रही जांच

पुलिस पुरानी पारिवारिक रंजिश के एंगल को भी देख रही है। यह बात सामने आई है कि सुखचैन सिंह के भाई की पहले हत्या हो चुकी थी और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं मौजूदा हमला उसी पुरानी रंजिश से जुड़ा तो नहीं है। हालांकि अभी तक पुलिस ने यह पुष्टि नहीं की है कि हमला पारिवारिक विवाद के कारण हुआ। इसलिए इस एंगल को फिलहाल जांच का हिस्सा ही माना जा रहा है।

पिछले महीने हुई थी ASI की हत्या

सुखचैन सिंह पर हमला ऐसे समय हुआ है, जब अमृतसर में पिछले महीने ही एक अन्य ASI की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर 2026 को ASI हरजीत सिंह को अमृतसर की भगतांवाला अनाज मंडी के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोली मार दी थी। हरजीत सिंह पुलिस कंट्रोल रूम की ड्यूटी पर थे और ड्यूटी के बाद लौट रहे थे। गोली उनके गर्दन के पीछे लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बाद में एक संदिग्ध दीपक सिंह को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था, जबकि दूसरे संदिग्ध की तलाश जारी रही।