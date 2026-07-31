Amritsar Crime News : 15 अगस्त को पंजाब में करनी थी बड़ी वारदात, पुलिस के हत्थे चढेÞ केएलएफ के चार आंतकी

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 15 अगस्त को आतंकी वारदात करने के उनके प्रयासों को विफल कर दिया है।

अजनाला एरिया में पुलिस को मिली सफलता, कई अन्य वारदात से भी जुड़ रहा कनेक्शन

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान आज एक बार फिर से अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अजनाला एरिया से खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्राथमिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उपरोक्त आतंकी स्वतंत्रता दिवस के आसपास पंजाब में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

आज सुबह पुलिस ने किए गिरफ्तार

शुक्रवार सुबह अजनाला इलाके में पुलिस ने सूचना मिलने पर चारों को गिरफ्तार किया। जांच में चारों का एएसआई जोगा सिंह हत्याकांड और आर्मी क्षेत्र खासा के बाहर हुए धमाके से भी कनेक्शन जुड़ा।पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमदास निवासी करणबीर सिंह, मनदीप सिंह, सुखदीप सिंह और प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

इन आतंकी वारदात से भी जुड़ रहा कनेक्शन

जांच एजेंसियों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी उसी गिरोह से जुड़े हैं, जिस पर पहले पुलिस थानों और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर बोतल बम और ग्रेनेड हमलों में शामिल होने का आरोप है। एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करक के इशारे पर 23 जुलाई की आधी रात अजनाला थाना क्षेत्र की चमियारी पुलिस चौकी पर बोतल बम फेंका गया था। हालांकि, उस समय इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली थी और पुलिस अधिकारियों ने चौकी पर हमले की पुष्टि नहीं की थी।

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