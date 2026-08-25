Jio Vs Airtel recharge plan: घर के बड़े-बुजुर्ग अक्सर फीचर फोन रखना पसंद करते हैं। वे समार्टफोन के झंझट से दूर भागते हैं और इसका मासिक रिचार्ज महंगा भी पड़ता है। ऐसे में उनके लिए वही रिचार्ज उपयोगी होता है जिसमें केवल टॉकटाइम और एसएमएस की सुविधा मिलती है। फीचर फोन में डेटा की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए, हम ऐसे दो रिचार्ज प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जो सबसे सस्ते हैं और और इसकी वैलिडिटी भी लंबी मिलती है।
JIO का ₹1,748 वाला प्रीपेड प्लान
रिलायंस जियो के ₹1748 वाले प्रीपेड प्लान में 336 दिनों की सर्विस वैलिडिटी मिलती है। इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 3600 SMS मिलते हैं, लेकिन कोई डेटा नहीं मिलता। यह इंडस्ट्री के उन चुनिंदा प्लान्स में से एक है जिसमें कोई डेटा नहीं दिया जाता। इस प्लान का रोज का औसत खर्च ₹5.2 है। इस प्लान के साथ मिलने वाले अतिरिक्त फायदों में सिर्फ JioTV और JioAICloud शामिल हैं।
वैलिडिटी – 336 दिन
प्लान की कीमत – ₹1,748
एसएमएस – 3,600
रोज का औसत खर्च – ₹5.2
डेटा – नहीं
Airtel का ₹1,849 वाला प्रीपेड प्लान
भारती एयरटेल के ₹1849 वाले प्रीपेड प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 3600 SMS मिलते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इस प्लान का औसत खर्च ₹5.07 प्रतिदिन है। इसमें ग्राहकों के लिए कोई और सुविधा शामिल नहीं है। इस प्लान के साथ कोई डेटा भी नहीं मिलता है।
वैलिडिटी – 365 दिन
प्लान की कीमत – ₹1,849
एसएमएस – 3,600
रोज का औसत खर्च – ₹5.07
डेटा – नहीं
कौन सा प्लान बेहतर?
यहां एयरटेल का प्लान बेहतर लगता है। एयरटेल के प्लान का औसत खर्च ₹5.07 प्रतिदिन है, जबकि जियो के प्लान का खर्च ₹5.20 प्रतिदिन है। इसका मतलब है कि एयरटेल का प्लान सस्ता है। जियो का प्लान लगभग ₹100 सस्ता दिखता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी भी कम है। भले ही, एयरटेल के प्लान की कीमत ₹100 ज़्यादा है, लेकिन इसमें कम से कम एक साल की वैलिडिटी मिलती है।