Punjab News: भगवंत मान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फ्रांस जाने की मिली मंजूरी, केंद्र की आपत्तियों के बीच फैसला

CM Bhagwant Mann France Visit: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा को विदेश मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के बाद पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब हाईकोर्ट ने भगवंत मान को फ्रांस जाने की मंजूरी दे दी है।

Bhagwant Mann’s France Trip Row: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रांस दौरे को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिलने की खबर है। केंद्र सरकार की ओर से विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया था। अब अदालत ने मुख्यमंत्री मान को फ्रांस जाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेले SIAL Paris 2026 में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है।

केंद्र ने नहीं दी थी फ्रांस दौरे की मंजूरी

मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 से 21 अक्टूबर तक फ्रांस के दौरे पर जाना था। उनके साथ पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रवि भगत भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने वाले थे। इस दौरे का उद्देश्य पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देना और राज्य के लिए व्यापारिक अवसर तलाशना था। पंजाब सरकार के अनुसार विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर राजनीतिक मंजूरी के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था। राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि आवेदन खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। इसके बाद सरकार ने केंद्र के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।

SIAL Paris 2026 में हो सकते हैं शामिल

भगवंत मान के फ्रांस दौरे का प्रमुख उद्देश्य पेरिस में 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेले SIAL Paris 2026 में हिस्सा लेना था। इस कार्यक्रम के जरिए पंजाब के कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की योजना थी। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को भी प्रदर्शनी में APEDA के इंडिया पवेलियन के तहत स्टॉल आवंटित किया गया था। राज्य सरकार का कहना था कि इस दौरे से पंजाब के उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में नए अवसर तलाशने में मदद मिल सकती है। यात्रा का खर्च भी मार्कफेड की ओर से उठाया जाना था।

हाईकोर्ट के फैसले से दौरे का रास्ता साफ

विदेश मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के बाद पंजाब सरकार ने अदालत से फैसले में हस्तक्षेप करने और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधिमंडल को फ्रांस जाने की अनुमति देने की मांग की थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रांस दौरे का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले ने केंद्र और पंजाब सरकार के बीच विदेश यात्रा की राजनीतिक मंजूरी को लेकर चल रहे विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान फ्रांस पहुंचकर SIAL Paris 2026 में पंजाब के कृषि और खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं।