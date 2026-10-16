UP News: नवरात्रि में चिकन पार्टी ! सपा सांसद रामजीलाल सुमन का वीडियो वायरल, बीजेपी ने साधा निशाना

Navratri Chicken Party Controversy: यूपी के पीलीभीत में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन और अन्य नेताओं का चिकन पार्टी का वीडियो सामने आया है। नवरात्रि के दौरान चिकन पार्टी करने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

SP Leaders Chicken Party During Navratri: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कई सपा नेताओं के साथ चिकन पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो को नवरात्रि के दौरान आयोजित एक दावत का बताया जा रहा है। इसमें सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार समेत अन्य नेताओं के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं, जबकि सपा की ओर से इसे लोगों के खानपान पर नियंत्रण करने की राजनीति बताया गया है। इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।

PDA सम्मेलन के बाद दावत में हुए थे शामिल

रामजीलाल सुमन 13 अक्टूबर को पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित पीडीए सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद वह सपा नेता मोहम्मद आरिफ के घर गए, जहां दावत आयोजित होने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को इसी दावत से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो में नेताओं के चिकन फ्राई खाते दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।

मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पार्टी पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार ने इस मामले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सपा नेताओं पर निशाना साधते हुए रामजीलाल सुमन के खानपान और उनके धार्मिक बयानों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने की बात के बीच नॉनवेज पार्टी कैसे हुई। मंत्री ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की बात कही है।

सपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना

इस विवाद पर सपा जिलाध्यक्ष धर्मेश गंगवार का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर अनुसूचित जाति के लोगों के खानपान को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और इसे संविधान के खिलाफ बताया। इस तरह वीडियो सामने आने के बाद दोनों राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। इस विवाद के बीच रामजीलाल सुमन के पीलीभीत में दिए गए पुराने बयानों की भी चर्चा हो रही है। अब चिकन पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोग उनके बयानों और खानपान को जोड़कर सवाल उठा रहे हैं।