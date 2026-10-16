Punjab News: पंजाब में नशा बेचने का विरोध करने पर खूनी हमला, बिक्रमजीत सिंह की हत्या, दो साथी गंभीर घायल

Punjab Drug Violence: पंजाब के गुरदासपुर जिले में नशा बेचने का विरोध करने पर तीन लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। घटना में 40 वर्षीय बिक्रमजीत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।

Punjab Drug Violence News: पंजाब में नशे के कारोबार का विरोध करने को लेकर हिंसा की एक और गंभीर घटना सामने आई है। गुरदासपुर जिले के श्री हरगोबिंदपुर क्षेत्र के माड़ी पन्नवां गांव में नशीले पदार्थों की बिक्री का विरोध करने पर तीन लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। इस हमले में 40 वर्षीय बिक्रमजीत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव और शोक का माहौल है। इस घटना के बाद पंजाब की सियासत भी गरमा गई है।

परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद दूसरी घटना

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब पंजाब के मानसा जिले में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है। 13 अक्टूबर को झोटा की एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर बहस हुई थी। इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। घटना के समय वह फेसबुक लाइव कर रहे थे। पुलिस ने मामले में आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक अश्वनी कुमार को गिरफ्तार किया है।

नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमले

मानसा में झोटा की हत्या और अब श्री हरगोबिंदपुर क्षेत्र में बिक्रमजीत सिंह की मौत की घटना ने पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। झोटा की हत्या के विरोध में 15 अक्टूबर को पंजाब के कई हिस्सों में बंद भी आयोजित किया गया था। इस बीच माड़ी पन्नवां गांव की घटना ने नशे के कारोबार और उससे जुड़े विवादों को लेकर बहस तेज कर दी है। फिलहाल बिक्रमजीत सिंह की मौत के मामले में पुलिस जांच और घायलों की स्थिति से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है। घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि नशे की अवैध बिक्री के खिलाफ शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।