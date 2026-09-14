Punjab News: गैंगस्टरों पर कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने की प्रशंसा, अधिकारियों को किया सम्मानित

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Sudhanshu Chouhan
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विदेश में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ)और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने वाली एसपी बिक्रमजीत बराड़ की टीम को पंजाब सरकार की ओर से सम्मानित किया गया।

Punjab News: पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई की मुख्यमंत्री भवगंत मान ने प्रशंसा करते हुए पुलिस को सम्मानित किया है। विदेश में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ)और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने वाली एसपी बिक्रमजीत बराड़ की टीम को पंजाब सरकार की ओर से सम्मानित किया गया।

पुलिस अधिकारी हुए सम्मानित

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब तथा अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में एजीटीएफ की टीम के अधिकारियों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाली टीम में राजपुरा के एसपी विक्रमजीत सिंह बराड़ भी शामिल रहे। पुलिस विभाग में अपनी कर्तव्यनिष्ठा और गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए पहचान बनाने वाले विक्रमजीत सिंह बराड़ को अब तक पांच बार राष्ट्रपति पुलिस पदक/पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

शूटर अमृतपाल की हुई गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस की टीम ने विदेश से संचालित हो रहे गैंगस्टर नेटवर्क के एक मुख्य शूटर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपी को विदेश से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया, जिसके बाद उसे संबंधित जांच एजेंसियों के हवाले किया गया। इस कार्रवाई को गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ पंजाब पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

गैंगस्टर नेटवर्क पर जबरदस्त कार्रवाई

सीएम भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान गैंगस्टरों, उनके शूटरों और विदेशों से आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।