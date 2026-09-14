हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक से एक बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल के जच्चा-बच्चा वार्ड में छत का प्लास्टर अचानक टूटकर एक बेड पर गिर गया। हादसे के समय संबंधित बेड पर कोई मरीज नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

Haryana News: हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक से एक बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल के जच्चा-बच्चा वार्ड में छत का प्लास्टर अचानक टूटकर एक बेड पर गिर गया। हादसे के समय संबंधित बेड पर कोई मरीज नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, पास के दूसरे बेड पर एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ भर्ती थी।

अस्पताल में मची अफरा-तफरी

छत का हिस्सा गिरते ही वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। घटना जच्चा-बच्चा वार्ड नंबर दो की बताई जा रही है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं और नवजात बच्चे भर्ती रहते हैं। अचानक छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बेड पर आ गिरा। आवाज सुनकर वार्ड में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस बेड पर मलबा गिरा, उस समय वहां कोई मरीज मौजूद नहीं था।

घटना की जांच के आदेश

अस्पताल में हुई इस घटना की सूचना मिलते ही पीजीआई प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। संबंधित हिस्से को लेकर आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पीजीआई प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि छत का प्लास्टर गिरने की वजह क्या रही और वार्ड के अन्य हिस्सों में भी ऐसी स्थिति तो नहीं है।

रखरखाव पर खड़े हुए सवाल

जच्चा-बच्चा वार्ड जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हुई इस घटना ने भवन की स्थिति और रखरखाव को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां नवजात बच्चों के साथ प्रसूताएं भर्ती रहती हैं। पीजीआई प्रशासन का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं।