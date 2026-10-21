Amritsar News: अमृतसर में नशा-हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 7 आरोपी पकड़े, हथगोला-पिस्तौल और हेरोइन बरामद

Punjab Police Crackdown: पंजाब के अमृतसर में ग्रामीण पुलिस ने नशा, अवैध हथियार और विस्फोटक तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ कर 7 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने एक हथगोला, दो पिस्तौल और 3.491 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।

Punjab Drug Smuggling Case: पंजाब में नशा तस्करी, अवैध हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए सात आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से एक हथगोला, दो पिस्तौल और 3.491 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बुधवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। शुरुआती जांच में आरोपियों के विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में होने की बात सामने आई है। आशंका है कि ये तस्कर अवैध हथियारों की सप्लाई करते थे और फिर हथियारों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और इसके पूरे संपर्क तंत्र का पता लगाने में जुटी है।

अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने किया भंडाफोड़

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने सात आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, दो पिस्तौल और 3.491 किलोग्राम हेरोइन बरामद की।

विदेश में बैठे तस्करों से संपर्क होने का शक

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पकड़े गए आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। पुलिस को संदेह है कि ये तस्कर अवैध हथियार उपलब्ध कराते थे, जिन्हें आगे आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों तक पहुंचाया जाता था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हथियार और हेरोइन कहां से लाई गई थी, इनकी सप्लाई में कौन-कौन शामिल था और आरोपियों के संपर्क किन लोगों से थे।

चाटीविंड और लोपोके थानों में FIR दर्ज

डीजीपी गौरव यादव के अनुसार इस मामले में अमृतसर के चाटीविंड और लोपोके पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब बरामद हथियारों, विस्फोटक और हेरोइन के स्रोत का पता लगाने के साथ-साथ पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपियों को नशीले पदार्थों और हथियारों की सप्लाई कौन करता था और आगे इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।