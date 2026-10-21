JIO IPO: जियो के आईपीओ ने मार्केट में मचाया धमाल, लिस्टिंग से पहले ही बनाए 3 रिकॉर्ड, जानें खरीदना चाहिए या नहीं?

भारत का अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) बुधवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। यह IPO 1.35 बजे तक 1.43 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। शेयरधारकों के लिए आरक्षित हिस्से को 82 फीसदी बोलियां मिली हैं।

JIO IPO: भारत का अब तक का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) बुधवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। यह IPO 1.35 बजे तक 1.43 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। शेयरधारकों के लिए आरक्षित हिस्से को 82 फीसदी बोलियां मिली हैं। इसी तरह कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्सा 95 फीसदी सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक पोर्शन को 44 फीसदी, गैर-संस्थागत निवेशक (NIIs) को 57 फीसदी और योग्य संस्थागत खरीदार (QIBs) को 4.13 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। जियो प्लेटफॉर्म्स शेयर बेचकर 30,213 करोड़ रुपये तक जुटाने की कोशिश कर रही है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 108.3 अरब डॉलर हो सकता है।

यह IPO बुधवार (21 अक्टूबर) को सुबह 10 बजे खुला और 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इस इश्यू को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने काफी दिलचस्पी दिखाई है। पब्लिक ऑफर खुलने से पहले ही कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से लगभग 8,110 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं।

लिस्टिंग से पहले ही बनाए 3 रिकॉर्ड

Jio प्लेटफॉर्म्स ने लिस्टिंग से पहले ही इतिहास रचते हुए तीन नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। कंपनी का 30,213 करोड़ रुपये का ऑफर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इश्यू है। यह खुलने के बाद केवल 100 मिनट के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। बड़े आईपीओ में यह सबसे तेजी से भरने वाला आईपीओ है। इसके साथ ही, एंकर निवेशकों की ओर से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड मांग भी देखने को मिली।

जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के बारे में कुछ जरूरी बातें:

चर्चा में क्यों है Jio का IPO?

Jio प्लेटफॉर्म्स का IPO सिर्फ अपने साइज की वजह से ही नहीं, बल्कि अन्य कारणों से भी काफी अहम है। लगभग दो दशकों में यह रिलायंस ग्रुप का पहला बड़ा पब्लिक शेयर ऑफर है। इससे निवेशकों को भारत के सबसे बड़े डिजिटल और टेलीकॉम नेटवर्कों में से एक के कारोबार में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है।

Jio ने 2016 में सस्ते डेटा और मुफ्त वॉयस कॉल के साथ टेलीकॉम मार्केट में कदम रखा। इसने भारतीयों के मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके को बदल दिया और पहले से मौजूद टेलीकॉम कंपनियों को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। तब से, कंपनी ने होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेवाओं, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्रों में अपना विस्तार किया है। इसे मेटा और गूगल जैसी वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों का भी समर्थन हासिल है।

JIO Platforms का वित्तीय प्रदर्शन: रेवेन्यू और प्रॉफिट

वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

वित्तीय मेट्रिक्स वित्त वर्ष 2025 वित्त वर्ष 2026 ऑपरेशन से रेवेन्यू 1.28 लाख करोड़ रुपये 1.46 लाख करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट 26,109 करोड़ रुपये 30,049 करोड़ रुपये एबिड्टा 64,170 करोड़ रुपये 76,255 करोड़ रुपये

इन आंकड़ों से पता चलता है कि साल के दौरान रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी हुई है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़े IPO में निवेश करने वाले निवेशक केवल कंपनी के मौजूदा आकार के लिए भुगतान नहीं कर रहे होते हैं। वे समय के साथ कंपनी की कमाई बढ़ाने की क्षमता का भी आकलन कर रहे होते हैं।

जियो का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस टेलीकॉम सेवाओं से गहराई से जुड़ा रहेगा, भले ही कंपनी ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, क्लाउड और AI के क्षेत्र में विस्तार कर रही हो। मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष में, कंपनी के कुल रेवेन्यू और प्रॉफिट का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इसके टेलीकॉम बिजनेस से आया है। इस वजह से, सब्सक्राइबर्स से कमाई, टैरिफ में बदलाव और नेटवर्क निवेश की लागत जैसे पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

निवेश से जुड़े जोखिम

बाजार में जियो की मजबूत स्थिति के बावजूद, इस IPO में कुछ जोखिम भी शामिल हैं।

रेगुलेटरी जोखिम

टेलीकॉम एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। लाइसेंसिंग की शर्तों, स्पेक्ट्रम की लागत और डेटा नियमों में बदलाव का असर बिजनेस पर पड़ सकता है।

प्रतिस्पर्धा

जियो को पहले से स्थापित टेलीकॉम कंपनियों और नई तकनीक लाने वाली कंपनियों (जिसमें सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं भी शामिल हैं) से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

मोनेटाइजेशन

केवल एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस होने का मतलब यह नहीं है कि प्रति यूजर रेवेन्यू भी अधिक होगा। जियो को अपने ग्राहकों से होने वाली कमाई को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।

टेक्नोलॉजी पर खर्च

नेटवर्क अपग्रेड, AI इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य डिजिटल निवेशों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इनसे रिटर्न मिलने में समय लग सकता है।

प्रमोटर का नियंत्रण

रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कंपनी का अधिकांश स्वामित्व बना रहेगा। माइनॉरिटी शेयरधारकों (अल्पसंख्यक शेयरधारकों) को गवर्नेंस और ‘रिलेटेड-पार्टी’ (संबंधित पक्षों) से जुड़े जोखिमों का आकलन करना होगा।

बाजार में उतार-चढ़ाव

अगर बाजार की स्थिति कमजोर हो जाती है या निवेशकों की मांग बदल जाती है, तो एक मजबूत IPO भी उम्मीद से कम कीमत पर लिस्ट हो सकता है।

लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए फायदेमंद

सीनियर ट्रेड एनालिस्ट एस वेंकट ने एनडीटीवी से कहा, ”ये जोखिम उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से मायने रखते हैं जो इस स्टॉक को शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग के बजाय लॉन्ग-टर्म निवेश के रूप में देख रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO एक बड़े और स्थापित टेलीकॉम बिज़नेस को ब्रॉडबैंड, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज़ टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। इसका सब्सक्राइबर बेस, वित्तीय प्रदर्शन और रिलायंस इंडस्ट्रीज का समर्थन इसकी मुख्य ताकतें हैं, लेकिन सिर्फ IPO के आकार और लिस्टिंग को लेकर हो रही चर्चा के आधार पर ही निवेश करने का फैसला नहीं लेना चाहिए।”

अपनी क्षमता का आकलन कर लें

उन्होंने कहा, ”कंपनी के वैल्यूएशन, प्रतिस्पर्धा, रेगुलेटरी जोखिम और टेलीकॉम के अलावा अन्य क्षेत्रों में विकास करने की क्षमता पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। जो निवेशक लिस्टिंग से तुरंत मुनाफा कमाना चाहते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) से मिलने वाले रिटर्न की कोई पक्की गारंटी नहीं होती। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें जियो के वित्तीय प्रदर्शन, विकास की संभावनाओं और जोखिमों का आकलन अपने निवेश के समय-सीमा और नुकसान सहने की क्षमता के आधार पर करना चाहिए।”