Punjab Election 2027: पंजाब की राजनीति को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। करीब छह साल तक अलग-अलग राजनीतिक राह पर चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। दोनों पार्टियां अब 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी। इस घोषणा के साथ ही पंजाब की चुनावी राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं।

अमित शाह ने किया गठबंधन का ऐलान

दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और अकाली दल के नेताओं ने पंजाब विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आज से अकाली दल एनडीए के आधिकारिक सहयोगी के रूप में राजनीति में काम करेगा। शाह ने यह भी कहा कि दोनों दलों के बीच हुई बातचीत के बाद पंजाब के लिए आगे की राजनीतिक रणनीति तैयार की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी ने गठबंधन की औपचारिकता पर मुहर लगा दी।

सितंबर 2020 में क्यों टूटा था गठबंधन?

बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन करीब 24 साल तक चला था। दोनों पार्टियों के बीच सितंबर 2020 में उस समय दरार आ गई, जब केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर विवाद बढ़ा। अकाली दल ने इन कानूनों का विरोध करते हुए एनडीए से अलग होने का फैसला किया था। उस समय अकाली दल की नेता और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था। बाद में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। इस घटनाक्रम के बाद दोनों पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया।

2020 तक साथ चला था दोनों का गठबंधन

बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का रिश्ता पंजाब की राजनीति में काफी पुराना रहा है। दोनों पार्टियों ने 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद नजदीकियां बढ़ाईं और 1997 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले औपचारिक गठबंधन किया। इस गठबंधन के तहत अकाली दल मुख्य रूप से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता था, जबकि बीजेपी शहरी क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर चुनावी मैदान में उतरती थी। दोनों दलों ने मिलकर पंजाब में सरकार भी चलाई। साल 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन को जीत मिली थी। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और अकाली दल-बीजेपी गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया। इसके बाद 2020 में दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए।

2022 के चुनाव में कैसा रहा था प्रदर्शन?

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था। कुल 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में अकाली दल को केवल तीन सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी दो सीटें जीतने में सफल रही थी। दोनों पार्टियों के अलग-अलग चुनाव लड़ने के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पुराने सहयोगियों का दोबारा साथ आना पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।