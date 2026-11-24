Bollywood Films With No Big Superstars: अक्सर माना जाता है कि किसी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए बड़े स्टार्स का होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अधिकतर फिल्मों में बड़े स्टार्स को शामिल किया जाता है। हालांकि हिंदी सिनेमा में ऐसी कई फिल्में आई हैं, जिन्होंने इस सोच को गलत साबित कर दिया। इन फिल्मों में न तो शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार थे और न ही बहुत बड़े बजट का सहारा। इसके बावजूद इनकी कहानी, शानदार अभिनय और दर्शकों के प्यार ने इन्हें बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता दिलाई। आज हम आपको ऐसी ही 5 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने साबित किया कि अच्छी कहानी के दम पर भी करोड़ों की कमाई की जा सकती है।

विक्की डोनर (Vicky Donor)

साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म ‘विक्की डोनर’ ने अपनी अनोखी कहानी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म की कहानी स्पर्म डोनेशन जैसे अलग विषय पर आधारित थी, जिसे कॉमेडी और इमोशन के साथ पेश किया गया। करीब 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 55 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने आयुष्मान खुराना को बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई।

कहानी (Kahaani)

साल 2012 में रिलीज हुई विद्या बालन की फिल्म ‘कहानी’ बॉलीवुड की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में विद्या बालन ने एक गर्भवती महिला का किरदार निभाया था, जो कोलकाता में अपने लापता पति की तलाश करती है। फिल्म की कहानी में ऐसे कई ट्विस्ट थे, जिन्होंने दर्शकों को आखिर तक बांधे रखा। करीब 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 79 करोड़ रुपये की कमाई की।

स्त्री (Stree)

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘स्त्री’ साल 2018 में रिलीज हुई थी। इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने दर्शकों को डराने के साथ खूब हंसाया भी। फिल्म की कहानी चंदेरी नाम के एक छोटे शहर के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक रहस्यमयी महिला के नाम से लोग डरते हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अपारशक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी ने भी शानदार अभिनय किया। लगभग 20-30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 180 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की।

मुंज्या (Munjya)

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘मुंज्या’ ने बॉक्स ऑफिस पर सभी को चौंका दिया था। फिल्म में अभय वर्मा और शरवरी वाघ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी महाराष्ट्र की लोककथा पर आधारित एक रहस्यमयी जीव के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था, इसके बावजूद इसकी दिलचस्प कहानी और हॉरर-कॉमेडी ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा। लगभग 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 126 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

12वीं फेल (12th Fail)

विक्रांत मैसी की फिल्म ’12वीं फेल’ साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों दोनों का खूब प्यार मिला। फिल्म की कहानी आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के संघर्ष और उनके यूपीएससी के सफर से प्रेरित है। शुरुआत में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ओपनिंग नहीं मिली थी, लेकिन दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया और शानदार वर्ड ऑफ माउथ के कारण इसकी कमाई लगातार बढ़ती गई। फिल्म ने भारत में करीब 56.75 करोड़ रुपये नेट और दुनियाभर में लगभग 69.64 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस फिल्म ने विक्रांत मैसी के अभिनय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया।