अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार कुलदीप गड़गज का बयान, सिख धर्म में योग के लिए कोई जगह नहीं, गुरुद्वारे में न दें अनुमति

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Amit Upadhyay
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Gurdwara Yoga Controversy: अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने गुरुद्वारा परिसरों में योग सेशन आयोजित किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों से अपील की है कि गुरुद्वारों में योग जैसी गतिविधियों की अनुमति न दी जाए।
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अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने गुरुद्वारों में योग सेशन पर आपत्ति जताई है।

Akal Takht Big Statement on Yoga: दुनियाभर में योग का चलन बढ़ रहा है। कई जगहों पर गुरुद्वारों में भी योग सेशन आयोजित किए जाते हैं। अब अकाल तख्त के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि सिख धर्म में योग के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने गुरुद्वारा परिसरों में योग सेशन आयोजित किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों से अपील की है कि वे गुरुद्वारा परिसर में योग जैसी गतिविधियों को अनुमति न दें। उनका कहना है कि गुरुद्वारे ऐसे स्थान हैं जहां श्रद्धालु गुरबानी, शबद और सिख धार्मिक परंपराओं से जुड़ते हैं, इसलिए वहां का वातावरण धार्मिक मर्यादा के अनुरूप ही रहना चाहिए। कुलदीप सिंह गड़गज का यह बयान अमृतसर स्थित मंजी साहिब दीवान हॉल में सुबह की सभा को संबोधित करते हुए दिया।

योग को लेकर जत्थेदार ने क्या कहा?

ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि योग शब्द का मूल अर्थ आध्यात्मिक जुड़ाव से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान समय में योग का इस्तेमाल मुख्य रूप से शारीरिक व्यायाम के रूप में किया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई व्यक्ति अपने घर या अन्य स्थान पर व्यायाम करना चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे का उद्देश्य अलग है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं ने गुरुद्वारों को ऐसे स्थानों के रूप में स्थापित किया, जहां श्रद्धालु गुरु की वाणी और आध्यात्मिक संदेश से जुड़ सकें। इसलिए गुरुद्वारे के भीतर होने वाली गतिविधियां सिख धार्मिक सिद्धांतों और परंपराओं के अनुरूप होनी चाहिए।

गुरबानी और शबद को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

जत्थेदार ने कहा कि एक सिख के जीवन में गुरबानी का विशेष महत्व है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे गुरुद्वारों में अपना ध्यान धार्मिक शिक्षाओं, कीर्तन और शबद से जुड़ने पर केंद्रित करें। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा केवल शारीरिक गतिविधियों का स्थान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव और गुरु की शिक्षाओं को समझने का केंद्र है। उनके अनुसार गुरुद्वारा परिसर में ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जो धार्मिक उद्देश्य से अलग दिशा में ले जाएं। उनके अनुसार कुछ सिख युवाओं ने उनसे संपर्क कर यह चिंता जताई थी कि कुछ गुरुद्वारों में योग कक्षाएं या योग अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं।

कुलदीप सिंह गड़गज ने ‘मनमत’ से जोड़ा मामला

कुलदीप सिंह गड़गज ने गुरुद्वारों के अंदर योग अभ्यास को सिख परंपराओं के विपरीत बताते हुए इसे ‘मनमत’ की श्रेणी में रखा। सिख धर्म में ‘मनमत’ का अर्थ ऐसे आचरण से है, जो गुरु की शिक्षाओं और निर्धारित धार्मिक मर्यादाओं के अनुरूप न हो। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधकों से कहा कि वे इस तरह की गतिविधियों को लेकर सतर्क रहें और गुरुद्वारा परिसर की धार्मिक पहचान बनाए रखें। अपने संबोधन में जत्थेदार ने इस बात पर जोर दिया कि गुरुद्वारों का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना है। उन्होंने कहा कि गुरबानी के माध्यम से व्यक्ति को आत्मिक शांति और जीवन जीने की दिशा मिलती है। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधन समितियों से अपील की कि वे परिसर में होने वाली गतिविधियों का चयन करते समय सिख धार्मिक परंपराओं और मर्यादा को प्राथमिकता दें।